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Santiago de Compostela

Santiago financiará actividades en fiestas de barrios con ayudas de hasta 1.250 euros

El Concello abre el plazo para que las comisiones soliciten música, hinchables o juegos populares con un mes de antelación

Eladio Lois
Eladio Lois
30/03/2026 10:18
Fiesta San Juan
Foto: Eladio González Lois
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El Concello de Santiago colaborará este 2026 en la organización de las fiestas patronales de barrios y parroquias mediante la contratación directa de actuaciones e instalaciones lúdicas y musicales, una medida que busca reforzar la programación festiva en toda la ciudad.

El departamento municipal que dirige la concejala Pilar Lueiro ya ha informado a las distintas comisiones de fiestas sobre esta iniciativa y les ha remitido el formulario necesario para solicitar la colaboración.

A través de este sistema, el Concello asumirá la contratación de diferentes propuestas, entre las que se incluyen parques de hinchables, juegos populares, grupos de música o baile, corales o fiestas de la espuma, adaptándose a las necesidades de cada celebración.

La cuantía máxima destinada a cada fiesta será de 1.250 euros, lo que permitirá complementar la programación impulsada por las propias entidades organizadoras.

Las comisiones de fiestas podrán trasladar al Concello sus preferencias, incluyendo el interés por grupos o actuaciones concretas, a través del formulario habilitado.

Para acceder a estas ayudas, será necesario enviar la solicitud al correo festas@santiagodecompostela.gal con más de un mes de antelación respecto a la celebración de la fiesta.

Desde el gobierno local se precisa además que la contratación de las actividades estará condicionada tanto por la disponibilidad de los espectáculos como por su coste, lo que determinará finalmente la programación que se pueda ofrecer en cada barrio o parroquia.

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