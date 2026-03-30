Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acogerá una movilización juvenil el 1 de mayo contra el militarismo y los discursos reaccionarios

La convocatoria, impulsada por la Coordinadora da Mocidade Socialista, saldrá a las 19:30 horas desde la plaza Roja

Eladio Lois
Eladio Lois
30/03/2026 07:10
La Alameda acogió la presentación de la movilización juvenil convocada para el 1 de mayo en Santiago
La Alameda acogió la presentación de la movilización juvenil convocada para el 1 de mayo en Santiago
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Santiago de Compostela será el escenario el próximo 1 de mayo de una movilización convocada por la Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS), que hace un llamamiento a la mocidade traballadora galega para participar en el Día Internacional de la clase trabajadora con un enfoque político y generacional.

La organización anunció este 27 de marzo esta convocatoria, que tendrá carácter nacional y que partirá a las 19:30 horas desde la plaza Roja, consolidando a la capital gallega como uno de los puntos centrales de movilización en esta jornada reivindicativa.

Desde la CMS sitúan esta movilización en un contexto internacional que consideran marcado por el aumento del militarismo y el rearmamento en Europa, así como por un incremento de las agresiones imperialistas. En esta línea, la organización ha desarrollado durante el mes de marzo una campaña política con 16 actos en barrios y campus universitarios de Galicia, centrados en la denuncia de estas dinámicas.

Se trata además de la primera movilización de carácter juvenil que la Coordinadora impulsa con motivo del 1 de mayo, con el objetivo de interpelar directamente a la juventud trabajadora. La entidad busca también contrarrestar la idea de una juventud cada vez más próxima a discursos de extrema derecha, defendiendo la existencia de un sector juvenil dispuesto a organizarse políticamente en clave socialista.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Representantes de la Xunta y de las universidades gallegas en la primera reunión de la comisiónLa comisiÃ³n de seguimiento para la descentralizaciÃ³n del grado de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha celebrado este lunes su primera reuniÃ³n.POLITICA XUNTA DE GALICIA

Primera reunión de la comisión para la descentralización del grado de Medicina de la USC
Eladio González Lois
Imagen del podio con los principales clasificados en la competición

Ángela González y David de la Fuente se proclaman campeones gallegos de 5K en Oroso
Eladio González Lois
A intervención municipal permitiu asegurar a rúa Lisboa tras o desprendemento dun pano de grandes dimensións e eliminar o risco de novos colapsos

Rematan as obras de emerxencia no noiro da rúa Lisboa tras un derrubamento
Adriana Quesada
A igrexa de San Miguel dos Agros acolle un concerto do Ensemble Cantillo no marco dun ciclo que pon en valor o legado histórico e sonoro dos órganos da cidade

Ensemble Cantillo explora os contrastes do Barroco italiano nun concerto en San Miguel dos Agros
Redacción