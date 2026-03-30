Santiago acogerá una movilización juvenil el 1 de mayo contra el militarismo y los discursos reaccionarios

La Alameda acogió la presentación de la movilización juvenil convocada para el 1 de mayo en Santiago Cedida

Santiago de Compostela será el escenario el próximo 1 de mayo de una movilización convocada por la Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS), que hace un llamamiento a la mocidade traballadora galega para participar en el Día Internacional de la clase trabajadora con un enfoque político y generacional.

La organización anunció este 27 de marzo esta convocatoria, que tendrá carácter nacional y que partirá a las 19:30 horas desde la plaza Roja, consolidando a la capital gallega como uno de los puntos centrales de movilización en esta jornada reivindicativa.

Desde la CMS sitúan esta movilización en un contexto internacional que consideran marcado por el aumento del militarismo y el rearmamento en Europa, así como por un incremento de las agresiones imperialistas. En esta línea, la organización ha desarrollado durante el mes de marzo una campaña política con 16 actos en barrios y campus universitarios de Galicia, centrados en la denuncia de estas dinámicas.

Se trata además de la primera movilización de carácter juvenil que la Coordinadora impulsa con motivo del 1 de mayo, con el objetivo de interpelar directamente a la juventud trabajadora. La entidad busca también contrarrestar la idea de una juventud cada vez más próxima a discursos de extrema derecha, defendiendo la existencia de un sector juvenil dispuesto a organizarse políticamente en clave socialista.