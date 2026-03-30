Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago aborda cómo garantizar una participación ciudadana real en el despliegue de energías renovables

La Ciudad de la Cultura acogió la jornada “Diálogos para unha Galicia renovable”, centrada en mejorar los procesos participativos en proyectos energéticos

Redacción
30/03/2026 07:35
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela acogió el pasado jueves una nueva sesión de los “Diálogos para unha Galicia renovable”, un encuentro que reunió a representantes institucionales, sociales y económicos para analizar cómo garantizar una participación ciudadana efectiva en el desarrollo de proyectos de energías renovables en Galicia.

La jornada, impulsada por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain), sirvió para avanzar en la elaboración de un Manual de buenas prácticas dirigido a administraciones, empresas promotoras y reguladores, con el objetivo de que los procesos participativos vayan más allá de un trámite formal y permitan una incidencia real de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Uno de los principales consensos del encuentro fue la necesidad de superar los actuales mecanismos de participación, que en muchos casos se limitan a procedimientos informativos o consultas de bajo impacto, y avanzar hacia modelos basados en el codiseño y la decisión compartida. En este sentido, se subrayó que la calidad democrática de estos procesos depende de que las comunidades locales puedan influir de forma efectiva en el diseño y desarrollo de los proyectos.

El debate se articuló en torno a cuestiones clave como la escala territorial de la participación, con propuestas para ampliar el ámbito al nivel comarcal en grandes proyectos; la creación de figuras de mediación independientes para gestionar conflictos; y la adaptación de estos procesos a las particularidades del contexto gallego, especialmente en casos de repotenciación eólica.

La sesión reunió a cerca de una veintena de participantes de distintos ámbitos y permitió consolidar la idea de que el despliegue de energías renovables debe sustentarse en procesos participativos con legitimidad social, donde el retorno de beneficios y las decisiones estratégicas se construyan mediante diálogo previo y no como imposiciones unilaterales.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto estatal Renovables con el Territorio, que desde 2023 trabaja en la definición de un modelo de transición energética basado en el consenso social y la sostenibilidad, con horizonte en 2030 y 2050.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Representantes de la Xunta y de las universidades gallegas en la primera reunión de la comisiónLa comisiÃ³n de seguimiento para la descentralizaciÃ³n del grado de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha celebrado este lunes su primera reuniÃ³n.POLITICA XUNTA DE GALICIA

Primera reunión de la comisión para la descentralización del grado de Medicina de la USC
Eladio González Lois
Imagen del podio con los principales clasificados en la competición

Ángela González y David de la Fuente se proclaman campeones gallegos de 5K en Oroso
Eladio González Lois
A intervención municipal permitiu asegurar a rúa Lisboa tras o desprendemento dun pano de grandes dimensións e eliminar o risco de novos colapsos

Rematan as obras de emerxencia no noiro da rúa Lisboa tras un derrubamento
Adriana Quesada
A igrexa de San Miguel dos Agros acolle un concerto do Ensemble Cantillo no marco dun ciclo que pon en valor o legado histórico e sonoro dos órganos da cidade

Ensemble Cantillo explora os contrastes do Barroco italiano nun concerto en San Miguel dos Agros
Redacción