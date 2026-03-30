Santiago aborda cómo garantizar una participación ciudadana real en el despliegue de energías renovables

La Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela acogió el pasado jueves una nueva sesión de los “Diálogos para unha Galicia renovable”, un encuentro que reunió a representantes institucionales, sociales y económicos para analizar cómo garantizar una participación ciudadana efectiva en el desarrollo de proyectos de energías renovables en Galicia.

La jornada, impulsada por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain), sirvió para avanzar en la elaboración de un Manual de buenas prácticas dirigido a administraciones, empresas promotoras y reguladores, con el objetivo de que los procesos participativos vayan más allá de un trámite formal y permitan una incidencia real de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Uno de los principales consensos del encuentro fue la necesidad de superar los actuales mecanismos de participación, que en muchos casos se limitan a procedimientos informativos o consultas de bajo impacto, y avanzar hacia modelos basados en el codiseño y la decisión compartida. En este sentido, se subrayó que la calidad democrática de estos procesos depende de que las comunidades locales puedan influir de forma efectiva en el diseño y desarrollo de los proyectos.

El debate se articuló en torno a cuestiones clave como la escala territorial de la participación, con propuestas para ampliar el ámbito al nivel comarcal en grandes proyectos; la creación de figuras de mediación independientes para gestionar conflictos; y la adaptación de estos procesos a las particularidades del contexto gallego, especialmente en casos de repotenciación eólica.

La sesión reunió a cerca de una veintena de participantes de distintos ámbitos y permitió consolidar la idea de que el despliegue de energías renovables debe sustentarse en procesos participativos con legitimidad social, donde el retorno de beneficios y las decisiones estratégicas se construyan mediante diálogo previo y no como imposiciones unilaterales.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto estatal Renovables con el Territorio, que desde 2023 trabaja en la definición de un modelo de transición energética basado en el consenso social y la sostenibilidad, con horizonte en 2030 y 2050.