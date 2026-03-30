Rueda urge al Gobierno a activar los incentivos fiscales para el Xacobeo 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclama la puesta en marcha de la comisión interadministrativa necesaria para aprobar los beneficios fiscales vinculados al Xacobeo 2027 Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apremiado al Gobierno central a activar la comisión interadministrativa encargada de aprobar los incentivos fiscales a empresas que colaboren con el Xacobeo 2027.

A preguntas de los medios este lunes en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el titular del Gobierno gallego ha señalado que Galicia no ha obtenido respuesta a la carta enviada el pasado viernes al secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, en la que, según avanzó 'El Mundo', se reclamaba que actuase "con premura y urgencia" para desbloquear el proceso.

Ha explicado que esa misiva es "casi una llamada de desesperación" para trasladar que se está "en tiempo límite". Aunque ha dicho confiar en la "buena voluntad" del Gobierno central, ha subrayado que la Xunta ha ido cumpliendo "con antelación" todos los requisitos exigidos y, a punto de acabar el mes de marzo, todavía no sabe "nada" al respecto.

Según ha detallado Alfonso Rueda, ya se han hecho todos los llamamientos a las convocatorias y se ha contactado con posibles patrocinadores, pero "se necesita esa decisión del Gobierno".

"Espero que después de esta carta todo se acelere y se haga como se tiene que hacer", ha manifestado el presidente de la Xunta, que ha insistido en que el Ejecutivo central cuenta con "herramientas sobradas" para poder poner en marcha todos los beneficios fiscales relacionados con los eventos del Año Santo.

"No pretendemos discutir, pretendemos que se tome cuanto antes esta decisión porque ya se está poniendo en serio peligro la posibilidad de algunos patrocinios si no se toman estas decisiones", ha reiterado Rueda.