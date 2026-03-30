Santiago de Compostela

Rematan as obras de emerxencia no noiro da rúa Lisboa tras un derrubamento

O Concello estabiliza a zona cunha solución flexible que garante a seguridade sen afectar á beirarrúa nin ao estacionamento

Adriana Quesada
Adriana Quesada
30/03/2026 18:12
A intervención municipal permitiu asegurar a rúa Lisboa tras o desprendemento dun pano de grandes dimensións e eliminar o risco de novos colapsos
A intervención municipal permitiu asegurar a rúa Lisboa tras o desprendemento dun pano de grandes dimensións e eliminar o risco de novos colapsos
Concello de Santiago
O Concello vén de dar por rematadas as actuacións de emerxencia executadas na rúa Lisboa tras o derrubamento dun pano de aproximadamente dez metros de anchura e 16 de lonxitude. A intervención municipal permitiu estabilizar a zona e eliminar o risco de novos colapsos, logo dun episodio que obrigou a actuar con urxencia por motivos de seguridade.

Segundo a información facilitada, unha vez realizados os estudos técnicos pertinentes, determinouse a necesidade de aplicar unha solución baseada nunha estrutura flexible. Este sistema dá continuidade á actuación xa executada na parte do noiro que limita coa rúa Berlín e foi escollido por garantir a ausencia de afeccións tanto ao pavimento da beirarrúa como á zona de estacionamento.

O obxectivo principal dos traballos foi asegurar a estabilidade do noiro e evitar novos desprendementos que puidesen supoñer un perigo para peóns e vehículos. Neste sentido, a solución adoptada permite reforzar o terreo mantendo as condicións actuais da contorna urbana.

A intervención dos servizos municipais produciuse de maneira inmediata tras o primeiro derrubamento. Nun primeiro momento, procedeuse á retirada de parte dos fragmentos de rocha desprendidos e á sinalización da zona afectada. Ademais, instalouse un valado para impedir o paso peonil e o estacionamento na área, co fin de garantir a seguridade mentres se desenvolvían os traballos.

Coa finalización destas actuacións de emerxencia, o Concello dá por resolta a situación de risco xerada polo desprendemento, unha vez asegurada a estabilidade do noiro e recuperadas as condicións de seguridade na rúa.

