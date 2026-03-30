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Santiago de Compostela

Primera reunión de la comisión para la descentralización del grado de Medicina de la USC

A la reunión asistieron los rectores de las tres universidades públicas gallegas, así como la recién elegida rectora de la USC, Rosa Crujeiras

Eladio Lois
Eladio Lois
30/03/2026 19:09
Representantes de la Xunta y de las universidades gallegas en la primera reunión de la comisiónLa comisiÃ³n de seguimiento para la descentralizaciÃ³n del grado de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha celebrado este lunes su primera reuniÃ³n.POLITICA XUNTA DE GALICIA
Representantes de la Xunta y de las universidades gallegas en la primera reunión de la comisión
Europa Press
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La comisión de seguimiento para la descentralización del grado de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha celebrado este lunes su primera reunión, dando inicio formal a un proceso estratégico para el futuro de los estudios sanitarios en Galicia.

El encuentro estuvo presidido por el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y contó también con la participación del secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y del gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada.

A la reunión asistieron los rectores de las tres universidades públicas gallegas, así como la recién elegida rectora de la USC, Rosa Crujeiras, que tendrá un papel central en el desarrollo de este proceso.

Crujeiras asumirá el liderazgo de la postura de la universidad compostelana a partir del 10 de abril, fecha en la que se hará oficial su nombramiento como rectora. Durante este primer encuentro estuvo acompañada por el rector saliente, Antonio López.

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