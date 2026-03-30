Primera reunión de la comisión para la descentralización del grado de Medicina de la USC

Representantes de la Xunta y de las universidades gallegas en la primera reunión de la comisión Europa Press

La comisión de seguimiento para la descentralización del grado de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha celebrado este lunes su primera reunión, dando inicio formal a un proceso estratégico para el futuro de los estudios sanitarios en Galicia.

El encuentro estuvo presidido por el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y contó también con la participación del secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y del gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada.

A la reunión asistieron los rectores de las tres universidades públicas gallegas, así como la recién elegida rectora de la USC, Rosa Crujeiras, que tendrá un papel central en el desarrollo de este proceso.

Crujeiras asumirá el liderazgo de la postura de la universidad compostelana a partir del 10 de abril, fecha en la que se hará oficial su nombramiento como rectora. Durante este primer encuentro estuvo acompañada por el rector saliente, Antonio López.