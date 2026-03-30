O Consorcio licita a rehabilitación do Pazo de Bendaña para frear o seu deterioro
As obras, cun orzamento de máis de 179.000 euros, centraranse na cuberta e nas fachadas do edificio que acolle a Fundación Eugenio Granell
O Consorcio de Santiago publicou o 26 de marzo na Plataforma de Contratación do Estado a licitación para levar a cabo a intervención no Pazo de Bendaña, un inmoble de elevado valor patrimonial integrado na Cidade Histórica de Santiago de Compostela e actualmente sede e espazo expositivo da Fundación Eugenio Granell. O obxecto da actuación é a realización das obras de mantemento e reparación da cuberta e das fachadas do edificio, orientadas á conservación e protección dos materiais pétreos, así como a subsanar os danos provocados polo paso do tempo.
O orzamento base de licitación (con IVE) ascende a 179.118,44 euros, e a duración estimada das obras será de 3 meses. As actuacións inclúen a eliminación de entradas puntuais de auga na cuberta e a renovación do gran lucernario de vidro no patio, así como a limpeza e aplicación de hidrofugante nas fachadas, pintura das carpinterías, e a limpeza e rexuntado de sillerías deterioradas. As empresas interesadas teñen ata o 15 de abril de 2026 para presentar as súas ofertas.
As intervencións buscan deter o deterioro natural dos materiais, minimizar os efectos das condicións ambientais adversas e controlar a colonización biolóxica das fachadas, garantindo a durabilidade do inmoble e a preservación dos seus valores históricos e arquitectónicos e do seu contido e uso.
Complementariamente, licitarase a dirección de execución e a coordinación de seguridade e saúde da obra, pois a dirección de obra será realizada con medios propios da oficina técnica do Consorcio de Santiago.