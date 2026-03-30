Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Consorcio licita a rehabilitación do Pazo de Bendaña para frear o seu deterioro

As obras, cun orzamento de máis de 179.000 euros, centraranse na cuberta e nas fachadas do edificio que acolle a Fundación Eugenio Granell

Redacción
30/03/2026 09:23
O Consorcio de Santiago abre o proceso de contratación para intervir no Pazo de Bendaña, con actuacións previstas durante tres meses para garantir a súa conservación
O Consorcio de Santiago publicou o 26 de marzo na Plataforma de Contratación do Estado a licitación para levar a cabo a intervención no Pazo de Bendaña, un inmoble de elevado valor patrimonial integrado na Cidade Histórica de Santiago de Compostela e actualmente sede e espazo expositivo da Fundación Eugenio Granell. O obxecto da actuación é a realización das obras de mantemento e reparación da cuberta e das fachadas do edificio, orientadas á conservación e protección dos materiais pétreos, así como a subsanar os danos provocados polo paso do tempo.

O orzamento base de licitación (con IVE) ascende a 179.118,44 euros, e a duración estimada das obras será de 3 meses. As actuacións inclúen a eliminación de entradas puntuais de auga na cuberta e a renovación do gran lucernario de vidro no patio, así como a limpeza e aplicación de hidrofugante nas fachadas, pintura das carpinterías, e a limpeza e rexuntado de sillerías deterioradas. As empresas interesadas teñen ata o 15 de abril de 2026 para presentar as súas ofertas.

As intervencións buscan deter o deterioro natural dos materiais, minimizar os efectos das condicións ambientais adversas e controlar a colonización biolóxica das fachadas, garantindo a durabilidade do inmoble e a preservación dos seus valores históricos e arquitectónicos e do seu contido e uso.

Complementariamente, licitarase a dirección de execución e a coordinación de seguridade e saúde da obra, pois a dirección de obra será realizada con medios propios da oficina técnica do Consorcio de Santiago.

