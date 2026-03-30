La USC publica gratis dos libros sobre chatbots y su impacto en el interés público
Edicións USC lanza en línea dos obras coordinadas por Isaac Maroto y Miguel Túñez centradas en la IA y la comunicación institucional
Edicións USC ha publicado en acceso abierto y de forma completamente gratuita dos nuevas obras centradas en el uso de chatbots orientados al valor público, una temática cada vez más presente en la vida cotidiana y en el ámbito institucional.
Los volúmenes, titulados ‘VALUEbot: desarrollo y validación de una plataforma generadora de chatbots con valor público’ y ‘Glosario funcional de IA para el diseño de chatbots orientados al valor público’, están coordinados por los profesores Isaac Maroto y Miguel Túñez.
Reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial
La primera de las obras profundiza en el papel de la inteligencia artificial en los procesos cotidianos y estratégicos, poniendo el foco en cómo la adopción de sistemas algorítmicos está generando nuevas dependencias respecto a grandes corporaciones tecnológicas.
El trabajo aborda cuestiones clave como la gobernanza de la IA y la necesidad de alinear su desarrollo con el interés público, planteando interrogantes sobre la distribución de beneficios y el control de estas tecnologías.
Además, identifica riesgos asociados al uso intensivo de chatbots, como la generación masiva de contenidos de baja calidad, la denominada descarga cognitiva o posibles usos inapropiados en la vida social, aspectos que, según los autores, requieren mecanismos de control y trazabilidad.
Una guía práctica para entender y aplicar la IA
El segundo volumen complementa esta perspectiva con un enfoque más práctico, ofreciendo un glosario funcional de inteligencia artificial orientado al diseño, entrenamiento y validación de chatbots.
La obra está estructurada en bloques temáticos —como modelos, personalización, evaluación o interfaz— y está pensada para profesionales de la comunicación, responsables institucionales, docentes e investigadores que quieran acercarse a la IA generativa sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
Ambas publicaciones forman parte del proyecto VALUEbot, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration EU, con el objetivo de desarrollar herramientas que permitan integrar la inteligencia artificial en la comunicación pública de forma responsable.