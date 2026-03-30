La USC impulsa nuevos proyectos internacionales de bienestar con ayudas de hasta 25.000 euros

. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de mayo Santi Alvite

La Universidade de Santiago de Compostela (USC), integrada en la alianza europea EUniWell, ha anunciado la apertura de la décima convocatoria Seed Funding, un programa de financiación destinado a promover proyectos innovadores y colaborativos centrados en el bienestar. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de mayo y está dirigida a toda la comunidad universitaria: estudiantado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios.

Las iniciativas deberán estar orientadas a mejorar el bienestar en ámbitos como la salud, la educación, la investigación, la sociedad o el medio ambiente, y tendrán que ser presentadas por equipos formados por integrantes de, al menos, cuatro universidades de la alianza EUniWell.

Cada proyecto podrá optar a una financiación máxima de 25.000 euros, que deberá ejecutarse en un plazo de 12 meses.

Apoyo a la colaboración y sesiones informativas

Las personas interesadas podrán tanto presentar sus propias propuestas como sumarse a proyectos en marcha a través del formulario habilitado por la alianza.

Además, EUniWell organizará tres sesiones informativas en línea para explicar el proceso de solicitud y facilitar el contacto entre participantes. Estos encuentros se celebrarán los días 2 y 14 de abril y 6 de mayo, en horario de 12.00 a 13.30 horas.

Las propuestas seleccionadas se darán a conocer en el mes de julio, mientras que las consultas podrán realizarse a través del correo euniwell@usc.gal.

El programa Seed Funding ya ha respaldado más de 60 proyectos colaborativos en ediciones anteriores. En la última convocatoria, fue seleccionada una propuesta coordinada por la USC centrada en la conexión entre los ecosistemas acuáticos y el bienestar comunitario.