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Santiago de Compostela

La USC conecta a estudiantes con startups en un encuentro con pizza gratis en la Facultad de ADE

El 8 de abril tendrá lugar una sesión con emprendedores de éxito para compartir experiencias reales en un formato cercano

Eladio Lois
Eladio Lois
30/03/2026 13:22
Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la USC
Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la USC
USC
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La Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través de USC Emprende, ha puesto en marcha una nueva iniciativa para acercar el mundo empresarial al alumnado con la actividad ‘Pizzas con Emprendedores e Emprendedoras’, un encuentro pensado para fomentar el intercambio directo de experiencias en un ambiente distendido.

La jornada se celebrará el 8 de abril a las 18.00 horas en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y permitirá a los asistentes conversar sin intermediarios con fundadores de startups sobre el proceso de transformar una idea en un negocio consolidado.

Ambas publicaciones forman parte del proyecto VALUEbot, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea

La USC publica gratis dos libros sobre chatbots y su impacto en el interés público

Más información

El evento contará con la participación de representantes de cuatro empresas innovadoras: Aleutos (SmartWood), especializada en tecnología agrotech; Optimuu (Opgantech), centrada en el uso de inteligencia artificial en la producción ganadera; Lexdigo (Legalmit), referente en el ámbito legaltech; y OSIX, dedicada al desarrollo de software y soluciones avanzadas de IA para empresas.

La actividad se plantea como una oportunidad para conocer de primera mano casos reales de emprendimiento, compartir inquietudes y resolver dudas en un contexto informal acompañado de una merienda gratuita. 

Inscripción previa obligatoria y plazas limitadas

La iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes de los grados de Economía, ADE y otras titulaciones interesadas en el emprendimiento y la aplicación práctica de la tecnología en los negocios.

Aunque la actividad es gratuita, será necesario realizar una inscripción previa antes del 7 de abril, ya que las plazas están limitadas al aforo disponible.

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