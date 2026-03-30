La USC conecta a estudiantes con startups en un encuentro con pizza gratis en la Facultad de ADE

Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la USC USC

La Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través de USC Emprende, ha puesto en marcha una nueva iniciativa para acercar el mundo empresarial al alumnado con la actividad ‘Pizzas con Emprendedores e Emprendedoras’, un encuentro pensado para fomentar el intercambio directo de experiencias en un ambiente distendido.

La jornada se celebrará el 8 de abril a las 18.00 horas en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y permitirá a los asistentes conversar sin intermediarios con fundadores de startups sobre el proceso de transformar una idea en un negocio consolidado.

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El evento contará con la participación de representantes de cuatro empresas innovadoras: Aleutos (SmartWood), especializada en tecnología agrotech; Optimuu (Opgantech), centrada en el uso de inteligencia artificial en la producción ganadera; Lexdigo (Legalmit), referente en el ámbito legaltech; y OSIX, dedicada al desarrollo de software y soluciones avanzadas de IA para empresas.

La actividad se plantea como una oportunidad para conocer de primera mano casos reales de emprendimiento, compartir inquietudes y resolver dudas en un contexto informal acompañado de una merienda gratuita.

Inscripción previa obligatoria y plazas limitadas

La iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes de los grados de Economía, ADE y otras titulaciones interesadas en el emprendimiento y la aplicación práctica de la tecnología en los negocios.

Aunque la actividad es gratuita, será necesario realizar una inscripción previa antes del 7 de abril, ya que las plazas están limitadas al aforo disponible.