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Santiago de Compostela

La esgrima compostelana firma un fin de semana histórico: 10 medallas y cuatro títulos gallegos

La cantera compostelana domina los campeonatos autonómicos de base y suma dos podios más en el ranking absoluto celebrado en A Coruña

Eladio Lois
Eladio Lois
30/03/2026 09:58
Tiradores compostelanos posan con las medallas logradas en los Campeonatos de Galicia de esgrima
Tiradores compostelanos posan con las medallas logradas en los Campeonatos de Galicia de esgrima
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El equipo de esgrima de Santiago firmó un fin de semana sobresaliente con un total de 10 medallas, ocho de ellas en los Campeonatos de Galicia de categorías base (M9, M11, M13 y M15) y otras dos en el Torneo Ranking Galego Absoluto. Una actuación que consolida el gran momento de la esgrima compostelana, tanto en formación como en categoría sénior. 

Dominio en la base: cuatro oros y presencia en todos los podios

Los resultados más destacados llegaron en las categorías inferiores, donde los tiradores compostelanos lograron cuatro títulos gallegos.

En M11 Mixta, el zurdo Xoel Díaz se proclamó campeón gallego, sumando el primer oro del fin de semana. En la misma categoría, Alex Agraso finalizó en sexta posición y Jacobo Pazos en novena.

La categoría M13 dejó otros dos campeones. Alicia Mourelle, en femenino, y Denís Lago, en masculino, subieron a lo más alto del podio. Además, Songyi Sieira logró un valioso bronce en la competición femenina, mientras que Marta Rego fue quinta.

Especialmente destacado fue el rendimiento en M15 femenina, con pleno dominio compostelano. Carolina Mourelle se llevó el oro, acompañada en el podio por sus compañeras Sofía Rey y Carolina Darriba, ambas bronce.

La única categoría sin triunfo para el conjunto compostelano fue la M15 masculina, donde se impuso Tomás Núñez, del club organizador 100Tolos. Aun así, el equipo sumó un prometedor bronce gracias al amesano Víctor Díez. 

Dos bronces más en el ranking absoluto

El buen rendimiento tuvo continuidad en el Torneo Ranking Galego Absoluto, disputado en el pabellón de Los Rosales de A Coruña, donde el Compostela añadió dos nuevas medallas de bronce.

En la categoría femenina, Natalia Díez logró subir al podio, en una competición con participación reducida. Carolina Mourelle fue quinta, Elia Requeijo séptima y Ana González, de la Escola de Silleda del club compostelano, terminó en la decimocuarta posición. La victoria fue para Nahir López, del 100Tolos coruñés.

En masculino, el Compostela destacó por su amplia presencia, con 14 tiradores entre los 30 participantes. El mejor resultado fue el bronce de Jorge Pazó, tras una competición muy disputada. El torneo lo ganó Noé Bermejo, del Valladolid. Por detrás, Adrián Penido fue noveno, Luis Manuel Pérez duodécimo —mejor representante de la Escola de Silleda—, seguido de Martín García (15º) y Manuel Rodríguez (16º).

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