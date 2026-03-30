Santiago de Compostela

Ensemble Cantillo explora os contrastes do Barroco italiano nun concerto en San Miguel dos Agros

O ciclo 'De Lugares e Órganos' continúa en Santiago de Compostela con propostas que combinan música antiga, divulgación e posta en valor do patrimonio organístico

Redacción
30/03/2026 17:38
A igrexa de San Miguel dos Agros acolle un concerto do Ensemble Cantillo no marco dun ciclo que pon en valor o legado histórico e sonoro dos órganos da cidade
O concerto en igrexa de San Miguel dos Agros insírese nun programa que reivindica o órgano histórico da cidade e a súa relevancia cultural dins do ciclo musical actual
O ciclo 'De Lugares e Órganos. Músicas e outras paisaxes de Compostela' continúa a súa programación cunha serie de propostas que combinan divulgación, encontro e música en directo arredor do patrimonio organístico da cidade.

Aínda quedan prazas dispoñibles para o paseo guiado que comezará o martes 31 de marzo ás 11.00 horas na praza de Mazarelos. O percorrido 'Memoria silente: os órganos de Compostela de fóra', explorará a memoria histórica do órgano en espazos monásticos situados extra-muros, como os mosteiros de Santa María de Conxo, Santa María do Sar e San Pedro de Fóra. A actividade rematará na colexiata de Santa María do Sar cunha intervención musical que recuperará simbolicamente o son destes instrumentos desaparecidos.

Ese mesmo día, ás 19.00 horas en 'VIDE, VIDE!', o ciclo propón un encontro co arpista e investigador Manuel Vilas, que combinará explicacións e música en vivo arredor do concerto 'Cidades de ouro e prata' co que o ensemble Ars Atántica clausurará a undécima edición do ciclo o próximo domingo. A asistencia ao encontro é libre até completar capacidade.

Na axenda dos próximos días, destaca tamén o concerto que ofrecerá o Ensemble Cantillo este mércores 1 de abril ás 20.00 horas na igrexa de San Miguel dos Agros. A formación, especializada en música antiga, e integrada por Verena Grundner (frauta de bico e guitarra renacentista), Patricia Nägele (frauta de bico), Petra Szovák (frauta de bico e fagot barroco) e Marco Primultini (órgano, clave), presenta  'Nel labirinto degli affetti', un  percorrido pola expresividade do Seicento italiano a través de tres estados emocionais nun programa que convida a unha escoita atenta e aberta ás transformacións do ánimo.

As entradas para este concerto están esgotadas pero son válidas ata 10 minutos antes do seu comezo. Pasado eses tempo, a organización porá as vacantes á disposición das persoas interesadas.

O órgano da igrexa de San Miguel dos Agros

A presenza dun órgano nunha igrexa parroquial non era habitual en Galicia, debido ao elevado custo da súa construción e mantemento, así como á necesidade de contar cun organista. En Compostela, a parroquia de San Miguel dos Agros, unha das máis antigas da cidade, puido afrontar este investimento grazas á súa sólida economía, baseada en doazóns e fundacións da freguesía, incorporando así o instrumento no século XIX.

O órgano actual foi construído en 1842 polo organeiro da Catedral Pedro Méndez de Mernies e responde ao modelo do órgano barroco ibérico. De dimensións axeitadas ao templo, mantívose en uso durante décadas ata quedar deteriorado a finais do século XX. A súa restauración en 2001 permitiu recuperar un instrumento de gran valor histórico e musical, que hoxe forma parte do patrimonio sonoro da cidade.

Te puede interesar

Representantes de la Xunta y de las universidades gallegas en la primera reunión de la comisiónLa comisiÃ³n de seguimiento para la descentralizaciÃ³n del grado de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha celebrado este lunes su primera reuniÃ³n.POLITICA XUNTA DE GALICIA

Primera reunión de la comisión para la descentralización del grado de Medicina de la USC
Eladio González Lois
Imagen del podio con los principales clasificados en la competición

Ángela González y David de la Fuente se proclaman campeones gallegos de 5K en Oroso
Eladio González Lois
A intervención municipal permitiu asegurar a rúa Lisboa tras o desprendemento dun pano de grandes dimensións e eliminar o risco de novos colapsos

Rematan as obras de emerxencia no noiro da rúa Lisboa tras un derrubamento
Adriana Quesada
A igrexa de San Miguel dos Agros acolle un concerto do Ensemble Cantillo no marco dun ciclo que pon en valor o legado histórico e sonoro dos órganos da cidade

Ensemble Cantillo explora os contrastes do Barroco italiano nun concerto en San Miguel dos Agros
Redacción