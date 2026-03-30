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Santiago de Compostela

El PSdeG denuncia el deterioro de dos aparcamientos en Santiago y acusa al Gobierno local de inacción durante meses

Los socialistas reclaman al Concello plazos concretos y una intervención urgente en Valentín Varela Iglesias y Escultor Ferreiro

Eladio Lois
Eladio Lois
30/03/2026 10:08
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
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El grupo municipal socialista ha denunciado la falta de actuación del Gobierno local de Santiago ante el estado de los aparcamientos situados en las calles Valentín Varela Iglesias y Escultor Ferreiro, cuyo deterioro, según aseguran, se arrastra desde hace meses sin que se haya dado una solución.

Imagen del estado actual del aparcamiento en la calle Valentín Varela Iglesias
Imagen del estado actual del aparcamiento en la calle Valentín Varela Iglesias
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La concejala del PSdeG, Marta Abal, ha señalado que este problema ya fue trasladado al pleno municipal en anteriores ocasiones, sin que se hayan producido avances desde entonces. A su juicio, esta situación refleja una “falta de respuesta” del ejecutivo local ante una demanda reiterada de la vecindad.

Abal ha advertido de que los aparcamientos presentan un firme muy deteriorado, con baches e irregularidades que afectan tanto a la seguridad de los peatones como de los vehículos. En este sentido, considera que se trata de una situación que no puede seguir sin atenderse.

Según explicó, en el último pleno el Gobierno municipal se limitó a indicar que estudiaría un cambio del pavimento, pero sin concretar plazos ni actuaciones. Además, criticó que la única explicación ofrecida hasta ahora sea que se están sustituyendo contenedores y que, una vez finalicen esos trabajos, se valorará cómo actuar sobre el firme. 

Una situación agravada tras el invierno

La concejala socialista ha subrayado que el estado de estas zonas ha empeorado tras los meses de invierno, por lo que reclama al Concello “planificación, prazos e unha actuación clara” para garantizar condiciones seguras.

Desde el PSdeG insisten en que se trata de una cuestión básica de mantenimiento de los espacios públicos y advierten de que no sería razonable tener que volver a llevar este asunto al pleno municipal.

En este contexto, Abal ha confiado en que el Gobierno local “pase das palabras aos feitos” y adopte una solución definitiva para unos aparcamientos cuyo estado, según denuncian, continúa deteriorándose sin respuesta.

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