Condenado en Santiago un abogado por estafar más de 34.000 euros a su cliente durante años

Juzgados de Santiago de Compostela EP

La Audiencia Provincial de Santiago de Compostela ha condenado a un abogado a cuatro años y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada, tras considerar probado que engañó durante años a un cliente al que exigía dinero bajo pretextos falsos relacionados con procedimientos judiciales.

La resolución judicial también impone al acusado una multa y una inhabilitación para ejercer la abogacía durante el tiempo de la condena, además de otra sanción económica por un delito de quebrantamiento de condena.

Según recoge la sentencia, el condenado aprovechó la relación profesional y de confianza con la víctima —a la que asesoraba desde hacía más de dos décadas— para solicitarle repetidamente dinero, alegando que era necesario para fianzas, depósitos o tasas judiciales.

Un engaño sostenido durante años

Entre los años 2010 y 2015, el perjudicado llegó a entregarle 34.650 euros en efectivo, cantidades que nunca fueron destinadas a los fines indicados y que el acusado incorporó a su propio patrimonio.

El tribunal considera acreditado que existió un engaño suficiente para inducir a error, lo que llevó a la víctima a realizar múltiples pagos creyendo que eran necesarios para evitar consecuencias legales graves, como el derribo de su vivienda.

La Audiencia subraya que el acusado actuó con un “plus de confianza” derivado de su relación profesional y personal con la víctima, lo que justifica la agravación de la pena.

Además, los hechos se califican como delito continuado, al tratarse de una sucesión de conductas similares mantenidas en el tiempo con un mismo objetivo económico.

El tribunal también considera probado que el abogado siguió asesorando y cobrando dinero incluso durante el periodo en el que estaba inhabilitado para ejercer la profesión, lo que constituye un delito de quebrantamiento de condena.

En concepto de responsabilidad civil, la sentencia obliga al condenado a indemnizar al perjudicado con 34.650 euros, correspondientes a las cantidades entregadas, así como con 20.000 euros por daño moral.

Sin embargo, el tribunal absuelve al acusado de los delitos de apropiación indebida y deslealtad profesional al no considerar acreditados los elementos necesarios para su condena en estos casos.