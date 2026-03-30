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Santiago de Compostela

Brión rinde homenaje a Xosé Vizoso con un retrato en su casa consistorial

La obra de Fernando Yáñez rinde homenaje al ilustrador fallecido en 2025 y se exhibe desde este lunes en la entrada del Concello

Eladio Lois
Eladio Lois
30/03/2026 13:18
Fernando Yáñez entrega el retrato de Xosé Vizoso al alcalde de Brión en la casa consistorial
Fernando Yáñez entrega el retrato de Xosé Vizoso al alcalde de Brión en la casa consistorial
Cedida
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El artista y muralista Fernando Yáñez González, vecino de Brión, ha donado al Concello un retrato del ilustrador, diseñador y ceramista Xosé Vizoso, fallecido en febrero de 2025. La obra ya puede contemplarse en la entrada de la casa consistorial, donde permanecerá expuesta de forma permanente como homenaje a una de las figuras culturales más relevantes vinculadas al municipio.

El propio autor destacó que el emplazamiento elegido permitirá que “todo o mundo que entre no Concello vai podelo ver e recordar”, subrayando el carácter simbólico de una pieza que busca mantener viva la memoria del artista. 

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Un homenaje a una figura clave de la cultura gallega

El acto de entrega contó con la presencia del alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, junto a varios miembros del gobierno local. Durante el mismo, el regidor recordó que Vizoso fue “unha persoa comprometida coa cultura galega en xeral e coa de Brión en particular”, y avanzó que será nombrado primer Hijo Adoptivo del municipio una vez se apruebe el reglamento correspondiente.

Por su parte, Yáñez explicó que la elección de Vizoso como protagonista responde tanto a su trayectoria artística como a su dimensión personal. “É unha maneira de darlle unha homenaxe nunha época onde a Intelixencia Artificial está como en auxe, hai que darlle valor ás persoas, á creatividade e á arte dunha persoa como Vizoso”, afirmó. 

Una técnica pictórica directa y expresiva

Para la realización del retrato, el artista empleó una técnica inspirada en el pintor chino Yan Pei-Ming, caracterizada por una ejecución rápida y directa, con el uso de brochas y pinceles que dejan visibles las marcas del trazo. Este estilo aporta a la obra una fuerte carga expresiva, acorde con el carácter del homenajeado.

Fernando Yáñez, nacido en Lugo en 1978 y residente en Brión, es conocido por su labor artística vinculada a causas solidarias. Fundador de la entidad Art for Dent, utiliza la pintura como herramienta para apoyar la investigación de esta enfermedad rara, y ha desarrollado numerosos murales en distintos puntos de Galicia.

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