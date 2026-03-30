Brión rinde homenaje a Xosé Vizoso con un retrato en su casa consistorial

Fernando Yáñez entrega el retrato de Xosé Vizoso al alcalde de Brión en la casa consistorial Cedida

El artista y muralista Fernando Yáñez González, vecino de Brión, ha donado al Concello un retrato del ilustrador, diseñador y ceramista Xosé Vizoso, fallecido en febrero de 2025. La obra ya puede contemplarse en la entrada de la casa consistorial, donde permanecerá expuesta de forma permanente como homenaje a una de las figuras culturales más relevantes vinculadas al municipio.

El propio autor destacó que el emplazamiento elegido permitirá que “todo o mundo que entre no Concello vai podelo ver e recordar”, subrayando el carácter simbólico de una pieza que busca mantener viva la memoria del artista.

Así era el Maestro Mateo original: la USC recupera digitalmente al ‘santo dos croques’ Más información

Un homenaje a una figura clave de la cultura gallega

El acto de entrega contó con la presencia del alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, junto a varios miembros del gobierno local. Durante el mismo, el regidor recordó que Vizoso fue “unha persoa comprometida coa cultura galega en xeral e coa de Brión en particular”, y avanzó que será nombrado primer Hijo Adoptivo del municipio una vez se apruebe el reglamento correspondiente.

Por su parte, Yáñez explicó que la elección de Vizoso como protagonista responde tanto a su trayectoria artística como a su dimensión personal. “É unha maneira de darlle unha homenaxe nunha época onde a Intelixencia Artificial está como en auxe, hai que darlle valor ás persoas, á creatividade e á arte dunha persoa como Vizoso”, afirmó.

Una técnica pictórica directa y expresiva

Para la realización del retrato, el artista empleó una técnica inspirada en el pintor chino Yan Pei-Ming, caracterizada por una ejecución rápida y directa, con el uso de brochas y pinceles que dejan visibles las marcas del trazo. Este estilo aporta a la obra una fuerte carga expresiva, acorde con el carácter del homenajeado.

Fernando Yáñez, nacido en Lugo en 1978 y residente en Brión, es conocido por su labor artística vinculada a causas solidarias. Fundador de la entidad Art for Dent, utiliza la pintura como herramienta para apoyar la investigación de esta enfermedad rara, y ha desarrollado numerosos murales en distintos puntos de Galicia.