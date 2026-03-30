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Santiago de Compostela

Borja Verea reivindica el potencial del Polígono del Tambre tras visitar la centenaria Bodegas Lodeiros

El líder del PP compostelano define el área industrial como un "motor económico fundamental" que requiere mayor atención y mejoras en sus infraestructuras

Eladio Lois
Eladio Lois
30/03/2026 10:03
Borja Verea conversa con los responsables de la cuarta generación de Bodegas Lodeiros en el Polígono del Tambre
Borja Verea conversa con los responsables de la cuarta generación de Bodegas Lodeiros en el Polígono del Tambre
Cedida
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El líder del PP en Santiago, Borja Verea, ha visitado este domingo las instalaciones de Bodegas Lodeiros para poner en valor la trayectoria de una de las firmas más emblemáticas del tejido empresarial local. Durante el encuentro, el portavoz popular ha aprovechado para destacar el papel estratégico del Polígono del Tambre, instando a las administraciones a realizar una apuesta decidida por este entorno industrial para garantizar su competitividad futura.

Verea subrayó que el futuro económico de la capital gallega depende de "coidar e impulsar iniciativas" que, como esta bodega, logran combinar la tradición y la modernidad. En este sentido, definió el Polígono del Tambre como un enclave clave para el desarrollo de la ciudad, aunque advirtió que la zona "precisa máis atención" y reformas estructurales para seguir siendo un lugar atractivo para la inversión.

Ejemplo de resistencia y adaptación

La visita sirvió también para homenajear la historia de Bodegas Lodeiros, una empresa fundada en 1910 que trasladó su actividad a Santiago de Compostela en 1940. Actualmente dirigida por la cuarta generación familiar, Verea la calificó como un ejemplo de esfuerzo y capacidad de innovación. "Falamos dunha empresa centenaria que soubo adaptarse ao paso do tempo sen perder a súa esencia", señaló el líder del PP durante su recorrido por la planta.

El representante popular insistió en la necesidad de apoyar a las empresas situadas en el Tambre por su capacidad para generar empleo y riqueza. Según Verea, el compromiso de su formación es mantener un contacto directo con los empresarios para escuchar sus demandas y trabajar en soluciones que fortalezcan el músculo industrial del municipio. "O noso compromiso é estar ao seu carón", concluyó el político tras reafirmar su apuesta por la visibilización del sector productivo santiagués.

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