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Santiago de Compostela

Así era el Maestro Mateo original: la USC recupera digitalmente al ‘santo dos croques’

El proyecto KosmoTech_1200 recupera la policromía y partes perdidas del ‘santo dos croques’, revelando nuevos datos sobre su significado

Eladio Lois
Eladio Lois
30/03/2026 13:14
Recreación digital del Maestro Mateo tras el proceso de restauración impulsado por la USC
Recreación digital del Maestro Mateo tras el proceso de restauración impulsado por la USC
Cedida
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La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha presentado la restauración digital del retrato del Maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria, una de las figuras más emblemáticas de la Catedral y conocida popularmente como el ‘santo dos croques’. La intervención, desarrollada en el marco del proyecto KosmoTech_1200 en colaboración con la Fundación Catedral de Santiago, permite recuperar virtualmente el aspecto original de la escultura y arroja nueva luz sobre su significado histórico. 

La restauración digital ha consistido en la reintegración de las partes perdidas y la reconstrucción de la policromía original de la figura, dañada durante siglos tanto por el paso del tiempo como por el tradicional ritual de los “croques”.

El resultado permite apreciar con mayor precisión la calidad artística de la obra, destacando la complejidad de su diseño escultórico y la precisión de su ejecución. Según el director científico del proyecto, el investigador Francisco Prado-Vilar, esta intervención restituye la “intensa presencia” que la figura tuvo dentro del conjunto original del Pórtico.

El proceso ha sido llevado a cabo mediante técnicas avanzadas de modelado 3D y fotogrametría, combinando más de diez herramientas digitales especializadas para reconstruir tanto la forma como el acabado cromático de la escultura.

Nuevas claves sobre el Maestro Mateo

Más allá de la restauración visual, el estudio asociado al proyecto ha permitido identificar aspectos hasta ahora desconocidos sobre la figura del Maestro Mateo. El análisis de su gestualidad, su disposición escenográfica y su relación con el entorno del Pórtico ha aportado nuevas interpretaciones sobre su identidad y su papel en el contexto artístico medieval.

Entre las conclusiones más relevantes, los investigadores destacan que la escultura formaba parte de una escenografía diseñada para integrar al espectador en el espacio, hasta el punto de que originalmente el Maestro Mateo se arrodillaba al mismo nivel que los fieles, y no elevado como en la actualidad.

Además, el estudio refuerza la idea del Maestro Mateo como un creador intelectual, vinculado a los contextos culturales y litúrgicos de la catedral compostelana, contribuyendo a una comprensión más profunda de su figura en el arte medieval europeo.

La restauración digital ya puede visualizarse en el perfil audiovisual del proyecto y se enmarca en las actividades conmemorativas del aniversario de la colocación de los dinteles del Pórtico de la Gloria, fechada el 1 de abril de 1188.

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