Ángela González y David de la Fuente se proclaman campeones gallegos de 5K en Oroso

Imagen del podio con los principales clasificados en la competición Cedida

Los atletas Ángela González, del Comesaña S.C., y David de la Fuente, del Playas de Castellón, se proclamaron este fin de semana campeones gallegos absolutos de 5K en ruta en el Campeonato Xunta de Galicia celebrado en el municipio de Oroso.

La corredora viguesa firmó un tiempo de 17:20, mientras que el atleta salmantino se impuso en categoría masculina con un registro de 14:25, en una prueba que reunió a deportistas de categorías absoluta, sub23, sub20, sub18 y máster.

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Con este resultado, David de la Fuente suma un nuevo título a su palmarés en la presente temporada, tras sus éxitos en campo a través y en pista cubierta en las distancias de 1.500 y 3.000 metros. Por su parte, Ángela González logra el campeonato después de haber conseguido sendas medallas de plata en las competiciones de cros y pista corta en 1.500 metros.

Podio absoluto y resto de categorías

En la categoría femenina absoluta, completaron el podio Lucía Sicre, del Ría Ferrol, a 44 segundos de la ganadora, y Celia Pérez, del Comesaña S.C., a 58 segundos.

En la prueba masculina, Anxo Bello, del Atletismo Narón, y Numo Moure, del AD Fogar, ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente, a 48 y 52 segundos del vencedor.

El campeonato también coronó a los vencedores en el resto de categorías. En sub23 se impusieron Rosana Fernández (SD Compostela) y Nuno Moure (AD Fogar); en sub20, Andrea Díaz (Ría Ferrol) y Anxo Bello (At. Narón); y en sub18, Tania López y Pablo Vázquez, ambos del Atletismo Narón.

En las categorías máster destacaron, entre otros, Nuria Mejuto (SD Compostela) y Emilio Pérez (ADAS CUPA) en máster 35, así como Begoña Domínguez (Sanysec-Ou.) y Antonio Teijido (Ría de Foz) en máster 40.