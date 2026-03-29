Sar se rinde a The Rapants

The Rapants durante la presentación de ‘Rapants Club’ en el Multiusos Fontes do Sar Mattias Monsterkid

El Multiusos Fontes do Sar se transformó este sábado en el hogar de 'Rapants Club', una idea que dejó de ser concepto para convertirse en realidad compartida. Cerca de 6.000 personas llenaron el recinto compostelano para asistir al estreno en directo del cuarto trabajo de la banda, una cita que desde antes de comenzar ya respiraba ambiente de acontecimiento.

La experiencia comenzó incluso antes de que sonara la primera nota. Una sorpresiva sesión de mariachis recibió al público en el acceso, acompañada de un gesto simbólico que reforzaba la identidad del proyecto: la entrega del carné de socia/o de Rapants Club. Dentro, los compostelanos Ulex calentaron motores con un directo que fue elevando la temperatura del recinto hasta preparar el terreno para lo que estaba por venir.

Un estreno a lo grande

A las 21.05 horas, Mati, Samu, Xanma y Xaquín aparecieron sobre el escenario y desataron el primer estallido de la noche. Arrancaba así un concierto concebido como una celebración colectiva en torno a su nuevo disco, pero también como una reafirmación de su lugar en la escena gallega.

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El repertorio, estructurado en torno a las canciones de ‘Rapants Club’, permitió al público escuchar por primera vez en directo temas que ya habían generado expectación en su lanzamiento. La respuesta fue inmediata: coros masivos, pogos cargados de enrgía y una conexión constante entre banda y asistentes que convirtió Sar en una pista de baile multitudinaria.

Invitados y un punto de inflexión

La noche estuvo marcada también por la presencia de varios artistas invitados que reforzaron el carácter colectivo del proyecto. Sobre el escenario se sumaron nombres como Galician Army, Grande Amore, Sara Faro (Fillas de Cassandra), Antía Ameixeiras (Caamaño&Ameixeiras) y 9Louro aportando matices y momentos de complicidad, especialmente con este último.

The Rapants han demostrado en Santiago que su ascenso no es fruto del azar, sino de una conexión genuina con una generación que busca en la música una vía de escape y celebración. Con un directo que combina la frescura del garage con una producción impecable, el grupo ha logrado que 'Rapants Club' sea algo más que el título de un disco; es ya un refugio para miles de seguidores que anoche abandonaron el Multiusos con la sensación de haber sido testigos de un momento histórico para el indie-rock gallego.

El cierre, con la mítica canción de Don Omar sonando por megafonía tras el último acorde, fue el broche de oro para una fiesta que consolida definitivamente a los de Muros como una de las bandas más populares y carismáticas del país.