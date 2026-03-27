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Santiago de Compostela

Vueling inicia su nueva conexión entre Santiago y Marrakech

La ruta contará con dos frecuencias semanales, inicialmente los miércoles y sábados, y los miércoles y domingos durante los meses de verano

Eladio Lois
Eladio Lois
27/03/2026 16:45
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
Cedida
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Vueling ha inaugurado este viernes su nueva ruta internacional desde el aeropuerto de Santiago de Compostela, que unirá la capital gallega con Marrakech con dos frecuencias semanales.

El primer vuelo de esta nueva conexión ha aterrizado este viernes en Santiago de Compostela a las 14.49 horas, marcando el inicio de las operaciones regulares entre ambos destinos. La ruta contará con dos frecuencias semanales, inicialmente los miércoles y sábados, y los miércoles y domingos durante los meses de verano.

Vueling también estrena este verano las rutas desde Santiago a Ibiza y Jerez, y extiende por primera vez la conexión Santiago-Zúrich. Además, mantiene las conexiones con París-Orly y contará con conexiones a Ámsterdam y Londres (Gatwick y Heathrow). En el mercado nacional, la aerolínea dispone en verano de rutas desde Santiago a Málaga, Sevilla, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Palma, Barcelona y Bilbao.

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