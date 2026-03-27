Santiago de Compostela

Verea critica o proxecto para Peleteiro e fala dunha “oportunidade histórica perdida”

O líder do PP en Santiago cuestiona o modelo do goberno local e defende destinar a parcela a usos públicos e abertos á cidadanía

Redacción
27/03/2026 08:23
O portavoz popular advertiu no Pleno de que a proposta aprobada limita o uso da parcela
O portavoz popular advertiu no Pleno de que a proposta aprobada limita o uso da parcela
O líder do PP en Santiago, Borja Verea, criticou no Pleno municipal a aprobación da proposta do goberno local para a parcela de Peleteiro, advertindo de que supón “perder unha oportunidade histórica” para transformar o Ensanche compostelán.

Durante a súa intervención, Verea contrapuxo dous modelos “claramente diferenciados” de cidade: “o noso aposta por unha transformación profunda do Ensanche, mentres que o do PSOE e As Non Adscritas baséase na resignación e na indolencia”.

O líder popular lembrou que a proposta do PP pasaba por converter a parcela de Peleteiro “no novo corazón vibrante do Ensanche do futuro”, incorporando o espazo ao patrimonio público e poñéndoo “á disposición dos máis de 100.000 santiagueses”.

Antiguo edificio del Peleteiro

El Concello aprueba el plan del antiguo Peleteiro: un 45% de vivienda protegida y sin uso hotelero

Más información

Fronte a isto, criticou que o modelo aprobado polo goberno de BNG e CA limite o uso daparcela á construción de vivendas para “100 ou 150 familias”, en lugar de concibila como un espazo aberto ao conxunto da cidadanía. “A nosa proposta era que Peleteiro fose para todas as familias de Santiago, mentres que a súa é para uns poucos”, sinalou.

Verea incidiu en que o proxecto defendido polo PP contempla destinar o 100% da parcela a equipamentos públicos, sociais, deportivos e culturais, cualificando esta alternativa como“máis sincera” que as propostas defendidas anteriormente polo executivo.

Ademais, lamentou que se chegue a esta situación tras “dez anos perdidos en liortas” entre as distintas forzas políticas, o que, ao seu xuízo, derivou nun escenario de “resignación” entre a veciñanza. Neste sentido, advertiu de que a actuación prevista converterá a parcela “nun novo bloque de cemento nunha zona xa altamente densa”, desaproveitando a única oportunidade de “dar osíxeno ao Ensanche”.

No transcurso do debate, o líder popular tamén quixo agradecer o ton dos representantes socialistas, ao tempo que criticou os cualificativos empregados por parte do BNG cara á proposta do PP. “Non entendo os insultos a outro modelo urbanístico. En democracia hai propostas diferentes e todas son lexítimas”, sinalou.

Te puede interesar

Imagen del evento organizado en la capital gallega con entidades de la Red Eusumo

La Xunta destaca en Santiago la creación de más de 540 empleos a través de la Red Eusumo
Eladio González Lois
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)

Renfe refuerza las conexiones de Santiago con Cataluña con un Alvia diario desde Vigo
Eladio González Lois
Estadio Vero Boquete

El PSdeG exige al gobierno de Sanmartín que licite “de inmediato” las obras del Vero Boquete
Eladio González Lois
Compostela, destacada por The Times como uno de los destinos imprescindibles de España y Portugal para 2026

Galicia brilla en la prensa internacional: The Times recomienda dos rutas jacobeas entre las mejores ideas de viaje para 2026
Eladio González Lois