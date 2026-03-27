The Rapants conquista o Sar: conta atrás para un concerto multitudinario con máis de 5.700 asistentes
A estrea do ‘Rapants Club’ esgota a pista e deixa só as últimas entradas en grada para unha das citas musicais do ano en Santiago
O Mulitusos Fontes do Sar acollerá este sábado 28 a inauguración do 'Rapants Club', con apertura de portas ás 19.00 horas e que comezará ás 19.45 cos primeiros acordes da banda compostelá Ulex. Polo de agora unicamente quedan 200 entradas dispoñibles para esta cita da que máis de 5.700 persoas formarán parte.
Será a partir das 21.00 horas cando os rapantes e os seus convidados subirán ao escenario para presentar 'Rapants Club'. As entradas que aínda están dispoñibles atópanse nas gradas, xa que as de pista esgoráronse o mesmo día no que saíron a venda.
A concelleira de Deportes e Festas de Santiago, Pilar Lueiro, visitou esta mañá a montaxe do 'Rapants Club' acompañada do cuarteto. A edil lembrou que, para esta cita, o Concello activará un un dispositivo especial que permita que todo se desenvolva con normalidade e seguridade. Haberá un reforzo dos autobuses, cunha liña lanzadeira para facilitar o acceso ao recinto, así como a colaboración de Protección Civil e da Policía Local, que reforzará con tres as patrullas do dispositivo habitual, co obxectivo de garantir unha mobilidade ordenada e que as e os asistentes poidan gozar do concerto con todas as garantías.