Santiago impulsará en Belvís un centro de media estadía para persoas sen fogar
O equipamento, baseado no modelo housing first, ofrecerá atención integral e itinerarios de inclusión social e laboral durante períodos de entre seis meses e dous anos
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, explicou que o Centro de Atención ás Persoas Sen Fogar de Belvís vai “complementar os recursos e as medidas que xa temos implementadas desde o Concello para a atención a este colectivo”, como a atención en rúa a través do SEMUS, as vivendas de transición, o programa de pensións, ou os protocolos de derivación a albergues de pernoita. O obxectivo é ofrecer “un centro de media estadía que proporcione un espazo estable, seguro e acompañado profesionalmente, favorecendo itinerarios de inclusión social e laboral e seguindo o modelo housing first”.
A ordenanza prevé que as persoas usuarias permanezan no centro un tempo estimado de entre seis meses e dous anos, se ben este prazo podería ser ampliado se así o considera o equipo técnico co obxectivo de garantir a recuperación integral e a inclusión das persoas sen fogar. Nese sentido, o centro funcionará cun modelo de “Atención Integral Centrada na Persoa”, un enfoque profesional que se fundamenta nos principios da autodeterminación, a dignidade, a autonomía e o empoderamento da persoa usuaria.
Seguindo ese modelo, durante a estadía establécense tres fases de intervención coas persoas usuarias: unha primeira de avaliación inicial na que se identificarán as necesidades concretas da persoa usuaria e se definirán os itinerarios de traballo con ela; unha segunda fase de intervención e acompañamento; e unha terceira fase de inserción e autonomía na que se procurará a transición da persoa cara unha vida autónoma, reducindo a súa dependencia do propio centro. O regulamento define tamén cuestións como a organización do centro, as condicións de acceso, e tamén o réxime de infraccións e sancións do equipamento.
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais lembrou que en Santiago son atendidas unha media de 20 persoas diarias en situación de senfogarismo, un total de 400 persoas ao longo de 2025. María Rozas explicou que Compostela non é unha excepción, porque no conxunto de Galicia os datos falan de máis de 2.400 persoas sen fogar e no conxunto do Estado superan as 28.500. Nese sentido, a tenenta de alcaldesa mostrouse convencida de que “o Centro de Belvís será un antes e un despois na atención a este colectivo, e Santiago demostrará unha vez máis que é cidade de acollida”.