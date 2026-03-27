Santiago de Compostela

Santiago impulsará en Belvís un centro de media estadía para persoas sen fogar

O equipamento, baseado no modelo housing first, ofrecerá atención integral e itinerarios de inclusión social e laboral durante períodos de entre seis meses e dous anos

Redacción
27/03/2026 06:19
O Concello estima que o centro de Belvís atenderá a un colectivo que en Santiago alcanza arredor de 400 persoas ao ano en situación de senfogarismo
Concello de Santiago
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, explicou que o Centro de Atención ás Persoas Sen Fogar de Belvís vai “complementar os recursos e as medidas que xa temos implementadas desde o Concello para a atención a este colectivo”, como a atención en rúa a través do SEMUS, as vivendas de transición, o programa de pensións, ou os protocolos de derivación a albergues de pernoita. O obxectivo é ofrecer “un centro de media estadía que proporcione un espazo estable, seguro e acompañado profesionalmente, favorecendo itinerarios de inclusión social e laboral e seguindo o modelo housing first”.

A ordenanza prevé que as persoas usuarias permanezan no centro un tempo estimado de entre seis meses e dous anos, se ben este prazo podería ser ampliado se así o considera o equipo técnico co obxectivo de garantir a recuperación integral e a inclusión das persoas sen fogar. Nese sentido, o centro funcionará cun modelo de “Atención Integral Centrada na Persoa”, un enfoque profesional que se fundamenta nos principios da autodeterminación, a dignidade, a autonomía e o empoderamento da persoa usuaria. 

Seguindo ese modelo, durante a estadía establécense tres fases de intervención coas persoas usuarias: unha primeira de avaliación inicial na que se identificarán as necesidades concretas da persoa usuaria e se definirán os itinerarios de traballo con ela; unha segunda fase de intervención e acompañamento; e unha terceira fase de inserción e autonomía na que se procurará a transición da persoa cara unha vida autónoma, reducindo a súa dependencia do propio centro. O regulamento define tamén cuestións como a organización do centro, as condicións de acceso, e tamén o réxime de infraccións e sancións do equipamento.

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais lembrou que en Santiago son atendidas unha media de 20 persoas diarias en situación de senfogarismo, un total de 400 persoas ao longo de 2025. María Rozas explicou que Compostela non é unha excepción, porque no conxunto de Galicia os datos falan de máis de 2.400 persoas sen fogar e no conxunto do Estado superan as 28.500. Nese sentido, a tenenta de alcaldesa mostrouse convencida de que “o Centro de Belvís será un antes e un despois na atención a este colectivo, e Santiago demostrará unha vez máis que é cidade de acollida”.

Te puede interesar

Imagen del evento organizado en la capital gallega con entidades de la Red Eusumo

La Xunta destaca en Santiago la creación de más de 540 empleos a través de la Red Eusumo
Eladio González Lois
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)

Renfe refuerza las conexiones de Santiago con Cataluña con un Alvia diario desde Vigo
Eladio González Lois
Estadio Vero Boquete

El PSdeG exige al gobierno de Sanmartín que licite “de inmediato” las obras del Vero Boquete
Eladio González Lois
Compostela, destacada por The Times como uno de los destinos imprescindibles de España y Portugal para 2026

Galicia brilla en la prensa internacional: The Times recomienda dos rutas jacobeas entre las mejores ideas de viaje para 2026
Eladio González Lois