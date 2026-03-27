Sanmartín sitúa el contrato del transporte urbano como la principal urgencia de los presupuestos

Goretti Sanmartín detalló las prioridades de ejecución de los presupuestos municipales aprobados inicialmente en Santiago Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha situado el contrato de transporte urbano como "la mayor urgencia" en la ejecución de los presupuestos, aprobados de forma inicial. Con todo, en líneas generales, ve "prioritarias" la regularización de servicios y las actuaciones relacionadas con el mantenimiento de la ciudad.

Así lo ha manifestado al ser preguntada por ello en una rueda de prensa celebrada este viernes, un día después de que las cuentas recibieran su aprobación inicial con el mecanismo de la cuestión de confianza.

La regidora la obtuvo gracias a los votos a favor del Gobierno local, conformado por BNG y Compostela Aberta (CA), y de las cuatro concejalas no adscritas --expulsadas del PSOE--, que en la votación de los presupuestos se habían abstenido. Cuestionada al respecto, les ha agradecido su posición y ha señalado su "altura de miras" y su "responsabilidad".

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Tras salir adelante la cuestión de confianza y después de la publicación del proyecto presupuestario en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), habrá 15 días hábiles a exposición pública para que personas o entidades externas puedan presentar alegaciones. De haberlas, el texto volverá a pasar por el pleno

Sanmartín ha remarcado que su gobierno ya está "poniendo en marcha" las actuaciones previstas en los presupuestos. En concreto, en relación al contrato para el autobús, la primera mesa de contratación está en fase de desarrollarse y están por hacer los informes sobre las cinco empresas que se presentaron.

Además, ha marcado como "prioritarias" la licitación de otros contratos, como los relacionados con la cobertura de parques infantiles y otros servicios que actualmente se encuentran "en precario". También urgen las actuaciones para reparar los desperfectos que causaron las borrascas del invierno pasado.

"Culpable"

Por otra parte, la alcaldesa ha respondido al ataque lanzado por el portavoz del PP en Santiago, Borja Verea, que la acusó a ella y a su gobierno de ser "culpable" de las deficiencias que, a su entender, atraviesa el municipio.

"Soy culpable de contar con la mayoría del pleno para que Santiago tenga un nuevo presupuesto, que va a continuar avanzando en los servicios, cuidados, mejora del espacio público, inversiones en el rural y la sostenibilidad", ha aseverado Sanmartín.

También se ha declarado "culpable" de "lograr combinar los objetivos marcados para la parcela del Peleteiro"; de no dejarse "enredar" en quien "solo quiere atrancar" problemas como el contrato de gestión del agua, y de "recuperar el proyecto de un centro integral para las personas sin hogar". Todos ellos fueron cuestiones que se abordaron en el pleno del jueves.

La regidora ha censurado que, aparte de considerarla "culpable", Verea la calificase de "débil, frágil y cambiante", atributos a los que Sanmartín les ha achado un "tufo machista". "Como no insulta quien quiere, sino quien puede, llevo a mucha honra ser culpable y que le moleste tanto al PP que sea una alcaldesa útil", ha zanjado.