Renfe refuerza las conexiones de Santiago con Cataluña con un Alvia diario desde Vigo

Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao) Eladio Lois

Renfe reorganizará a partir del próximo 7 de abril los servicios ferroviarios asociados a la línea del Miño, una modificación que sitúa a Santiago de Compostela como un nodo clave de conexión en Galicia, especialmente en los trayectos de larga distancia hacia Cataluña.

El principal cambio será la reconfiguración del Alvia Galicia-Cataluña, que pasará a circular diariamente con origen y destino en Vigo Urzáiz y hará parada en Santiago, reforzando así la conectividad de la capital gallega con destinos como Castilla y León, Aragón o Cataluña.

Hasta ahora, este servicio alternaba su salida entre Vigo y A Coruña en días distintos, pero con la nueva operativa se establece una frecuencia diaria estable, lo que mejora la previsibilidad y las opciones de viaje para los usuarios.

Santiago, punto de enlace estratégico

Con esta reorganización, Santiago se consolida como punto de enlace para los viajeros procedentes de A Coruña, que deberán realizar transbordo en la estación compostelana para continuar su viaje hacia Cataluña.

Este papel central responde, en parte, a los trabajos de mejora que se están ejecutando en la red ferroviaria, tanto en la futura estación de A Coruña como en el tramo entre Redondela y Guillarei, que obligan a ajustar temporalmente la operativa para garantizar la continuidad del servicio.

Además, el servicio Avant matinal entre Ourense y A Coruña adelantará su salida a las 7.45 horas de lunes a viernes, facilitando los enlaces desde Santiago con el Alvia hacia Barcelona y los desplazamientos habituales de trabajadores y estudiantes.

La reorganización incluye también la puesta en marcha de una segunda frecuencia diaria por sentido del tren Regional entre Vigo y Ponferrada, lo que amplía las alternativas de movilidad dentro de Galicia y hacia el noroeste peninsular.

Este refuerzo permitirá mantener paradas en estaciones como O Porriño, Guillarei o Redondela, que dejarán de ser atendidas por el Alvia, y compensar así los efectos de las obras en la red ferroviaria.

Durante este periodo, además, algunos tramos —como el comprendido entre Guillarei y Vigo Guixar— se cubrirán temporalmente por carretera dentro del plan alternativo de transporte.