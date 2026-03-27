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Santiago de Compostela

Renfe refuerza las conexiones de Santiago con Cataluña con un Alvia diario desde Vigo

La reorganización de la línea del Miño mejorará las conexiones ferroviarias desde la capital gallega a partir del 7 de abril

Eladio Lois
Eladio Lois
27/03/2026 14:01
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)
Eladio Lois
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Renfe reorganizará a partir del próximo 7 de abril los servicios ferroviarios asociados a la línea del Miño, una modificación que sitúa a Santiago de Compostela como un nodo clave de conexión en Galicia, especialmente en los trayectos de larga distancia hacia Cataluña.

El principal cambio será la reconfiguración del Alvia Galicia-Cataluña, que pasará a circular diariamente con origen y destino en Vigo Urzáiz y hará parada en Santiago, reforzando así la conectividad de la capital gallega con destinos como Castilla y León, Aragón o Cataluña.

Hasta ahora, este servicio alternaba su salida entre Vigo y A Coruña en días distintos, pero con la nueva operativa se establece una frecuencia diaria estable, lo que mejora la previsibilidad y las opciones de viaje para los usuarios.

Santiago, punto de enlace estratégico

Con esta reorganización, Santiago se consolida como punto de enlace para los viajeros procedentes de A Coruña, que deberán realizar transbordo en la estación compostelana para continuar su viaje hacia Cataluña.

Este papel central responde, en parte, a los trabajos de mejora que se están ejecutando en la red ferroviaria, tanto en la futura estación de A Coruña como en el tramo entre Redondela y Guillarei, que obligan a ajustar temporalmente la operativa para garantizar la continuidad del servicio.

Además, el servicio Avant matinal entre Ourense y A Coruña adelantará su salida a las 7.45 horas de lunes a viernes, facilitando los enlaces desde Santiago con el Alvia hacia Barcelona y los desplazamientos habituales de trabajadores y estudiantes. 

La reorganización incluye también la puesta en marcha de una segunda frecuencia diaria por sentido del tren Regional entre Vigo y Ponferrada, lo que amplía las alternativas de movilidad dentro de Galicia y hacia el noroeste peninsular.

Este refuerzo permitirá mantener paradas en estaciones como O Porriño, Guillarei o Redondela, que dejarán de ser atendidas por el Alvia, y compensar así los efectos de las obras en la red ferroviaria.

Durante este periodo, además, algunos tramos —como el comprendido entre Guillarei y Vigo Guixar— se cubrirán temporalmente por carretera dentro del plan alternativo de transporte.

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