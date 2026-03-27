Planes en Santiago para Semana Santa: magia, humor y espectáculos gratis en As Cancelas

Espectáculo de magia en una de las ediciones anteriores del festival en As Cancelas Cedida

El centro comercial As Cancelas volverá a convertirse en uno de los principales focos de ocio en Santiago durante la Semana Santa con la celebración de la tercera edición de su Festival de Magia, que se desarrollará entre el 30 de marzo y el 4 de abril.

Durante seis jornadas, el público podrá disfrutar de espectáculos diarios a las 19.00 horas, todos ellos gratuitos hasta completar aforo, en una programación pensada para todos los públicos y especialmente orientada al ámbito familiar.

Ilusionistas destacados y shows para todos los públicos

El festival contará con la participación de algunos de los ilusionistas más reconocidos del país, con propuestas que han pasado por escenarios como el programa televisivo Got Talent.

La programación arrancará el lunes 30 de marzo con Roberto Lolo y su espectáculo ‘The Showman’. El martes 31 será el turno de Iago Saavedra con ‘El sentido de lo imposible’, mientras que el miércoles 1 de abril actuará Nano Arranz con ‘¡Con lo tonto que es!’, una propuesta que combina magia y humor.

El mago Roberto Lolo Cedida

El jueves 2 de abril será el momento de Melanie con ‘Por arte de magia’, y el festival se cerrará el sábado 4 de abril con Nacho Samena y su espectáculo ‘Samenízate’, una propuesta interactiva que invita al público a participar activamente en el show.