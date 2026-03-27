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Santiago de Compostela

Planes en Santiago para Semana Santa: magia, humor y espectáculos gratis en As Cancelas

El centro comercial acoge una nueva edición del festival con ilusionistas destacados y funciones diarias para toda la familia

Eladio Lois
Eladio Lois
27/03/2026 07:54
Espectáculo de magia en una de las ediciones anteriores del festival en As Cancelas
Espectáculo de magia en una de las ediciones anteriores del festival en As Cancelas
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El centro comercial As Cancelas volverá a convertirse en uno de los principales focos de ocio en Santiago durante la Semana Santa con la celebración de la tercera edición de su Festival de Magia, que se desarrollará entre el 30 de marzo y el 4 de abril.

Durante seis jornadas, el público podrá disfrutar de espectáculos diarios a las 19.00 horas, todos ellos gratuitos hasta completar aforo, en una programación pensada para todos los públicos y especialmente orientada al ámbito familiar. 

Ilusionistas destacados y shows para todos los públicos

El festival contará con la participación de algunos de los ilusionistas más reconocidos del país, con propuestas que han pasado por escenarios como el programa televisivo Got Talent.

La programación arrancará el lunes 30 de marzo con Roberto Lolo y su espectáculo ‘The Showman’. El martes 31 será el turno de Iago Saavedra con ‘El sentido de lo imposible’, mientras que el miércoles 1 de abril actuará Nano Arranz con ‘¡Con lo tonto que es!’, una propuesta que combina magia y humor.

El mago Roberto Lolo
El mago Roberto Lolo
Cedida

El jueves 2 de abril será el momento de Melanie con ‘Por arte de magia’, y el festival se cerrará el sábado 4 de abril con Nacho Samena y su espectáculo ‘Samenízate’, una propuesta interactiva que invita al público a participar activamente en el show.

El ilusionista Nacho Samena
El ilusionista Nacho Samena
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