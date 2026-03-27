Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

O Museo do Pobo Galego afonda na danza das máscaras nunha nova edición de ‘A Voltas co Baile’

A xornada do 11 de abril analizará os rituais do ciclo anual, desde o solsticio de inverno ata o Entroido, en diálogo con tradicións europeas e canarias

Adriana Quesada
27/03/2026 07:19
museo do pobo galego
A actividade inscríbese na programación da exposición ‘MASKS. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II’ e terá lugar no auditorio do museo
Museo do Pobo Galego
O sábado, 11 de abril, terá lugar no Museo do Pobo Galego unha nova edición de 'A Voltas co Baile', nesta ocasión centrado nas 'Máscaras que bailan nos rituais do tempo cíclico' e enmarcado na programación arredor da exposición temporal 'MASKS. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II'. 

A cita comezará ás 10.30 coa sesión de 'Rituais con danzas no entroido e nas mascaradas invernais: a cinemática do extraordinario', con Rafael Quintiá Pereira que rematará ás 12.00. Media hora despois será o turno de 'Máscaras, libreas e danzas: representación da loita do ben e do mal nas tradicións das Illas Canarias' con José Policarpo Martín Cruz

Será no Auditorio do Museo do Pobo Galego, nun programa que se centra nos momentos de transición do ciclo anual, principalmente o do inverno, que acompañan ás diversas mascaradas da Península Ibérica e do resto de Europa que forman parte da mostra. Nestes eventos rituais, moitas máscaras executan bailes ou danzas de moi diferentes índoles. Así, dise que unha máscara está bailada cando participou do rito para o que se creou e se transmitiu de xeración en xeración.

Na xornada afondarase nas diferentes manifestacións dancísticas que se dan arredor das máscaras galegas que saen desde o solsticio de inverno até Entroido, facendo a comparativa dos seus comportamentos co de outras mascaradas europeas. Tamén viaxarán até as Illas Canarias, cuxas tradicións de inverno vense eclipsadas polos desfiles de carnaval de Tenerife, podendo coñecer manifestacións ancestrais que teñen na danza un elemento protagonista do rito.

