O ciclo De Lugares e Órganos comeza en Compostela con música en directo e cinema
A programación inaugúrase esta fin de semana con concertos en Bonaval e San Paio de Antealtares e continuará cunha proxección en NUMAX
O ciclo 'De Lugares e Órganos. Músicas e outras paisaxes de Compostela' inicia a súa programación esta fin de semana con propostas que combinan música en directo e cinema en distintos espazos da cidade.
A apertura terá lugar o sábado 28 de marzo ás 20.00 horas na igrexa de San Domingos de Bonaval, co concerto inaugural a cargo da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, dirixida por David Fiuza. Baixo o título 'Dende o órgano', a proposta establece un diálogo entre o universo sonoro deste instrumento e a formación de ventos, a través dun repertorio que percorre diferentes épocas e estilos. O programa inclúe obras de Johann Sebastian Bach, Vaughan Williams, Julio Gómez ou Philip Sparke, nun percorrido polas diferentes sonoridades e épocas da música organística.
O ciclo continuará o domingo 29 de marzo ás 20.30 horas na igrexa de San Paio de Antealtares co concerto 'Melodías en busca de autor: relato, escoita', no que o organista e clavecinista Eliot X. Dios e a violinista Rahel Boell presentarán un programa que combina obras de Couperin, Bach ou Francœur con improvisacións e creacións inéditas inspiradas na obra de Luigi Pirandello. A proposta constrúe unha narrativa sonora na que as melodías adquiren identidade propia, transformándose a través dos instrumentos e do diálogo interpretativo, nun exercicio que combina rigor estilístico e liberdade creativa.
As invitacións para ambos os concertos xa está esgotadas pero cómpre ter en conta que se tratan de convites válidos até 10 minutos antes do arranque de cada evento. Pasado este prazo, a organización poderá facer uso das localidades vacantes.
Para o luns 30 de marzo, a programación da undécima edición de 'De Lugares e Órganos' transcende o estritamente musical e propón unha sesión de cinema. Ás 19.00 horas, a sala NUMAX acollerá a proxección de 'Ordet' ('A palabra', Carl Theodor Dreyer, 1955), un filme considerado unha das obras mestras da historia do celuloide, e no que a música de órgano comporta grande importancia dramática, simbólica e estrutural. A proxección desta película enmárcase no contexto da reestrea de 'A verba', de Javier María López, que se presentará no ciclo o venres 3 de abril ás 20.30 horas na igrexa da Universidade.