Micah Speight sufre una fractura y estará varias semanas de baja en el Obradoiro

Micah Speight, durante un partido con el Monbus Obradoiro antes de su lesión Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro ha confirmado este viernes la lesión de Micah Speight, que estará de baja durante las próximas semanas tras sufrir un problema en la mano izquierda durante un entrenamiento.

Según ha informado el propio club, el jugador sufrió un traumatismo en la mano izquierda en la sesión preparatoria, que derivó, tras las pruebas médicas realizadas, en una fractura en el cuarto metacarpiano.

El periodo de baja será de varias semanas, aunque el tiempo exacto de recuperación dependerá de la evolución del jugador, por lo que no hay una fecha concreta para su regreso a la dinámica del equipo.

Desde la entidad compostelana han trasladado su apoyo al jugador y le han deseado una pronta recuperación en este proceso.