Leticia Sabater actúa con DJ y orquesta este viernes a media hora de Santiago de Compostela

Leticia Sabater, en una actuación Redacción

La cantante Leticia Sabater actuará este viernes, 27 de marzo, en el municipio coruñés de Santa Comba, en una jornada festiva que combinará música en directo, sesiones de DJ y ambiente de verbena en el campo da festa de A Pereira.

Según ha anunciado la propia artista a través de sus redes sociales, la noche arrancará a las 22.30 horas con un DJ, mientras que el concierto comenzará a las 23.30 horas, en el que interpretará algunos de sus temas más conocidos junto a repertorio de los años 80 y 90 y versiones actuales.

El evento se presenta como un “gran fiestón”, en palabras de la propia Sabater, e incluirá también la presencia de una orquesta, macrodiscoteca y barras con comida y bebida, configurando una propuesta de ocio pensada para el público general.