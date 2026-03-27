Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Leticia Sabater actúa con DJ y orquesta este viernes a media hora de Santiago de Compostela

El evento, con entrada abierta, incluirá música en directo, sesión de DJ y actividades festivas en el campo da festa de A Pereira, en Santa Comba

Eladio Lois
Eladio Lois
27/03/2026 06:42
Leticia Sabater, en una actuación
Leticia Sabater, en una actuación
Redacción
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La cantante Leticia Sabater actuará este viernes, 27 de marzo, en el municipio coruñés de Santa Comba, en una jornada festiva que combinará música en directo, sesiones de DJ y ambiente de verbena en el campo da festa de A Pereira.

Según ha anunciado la propia artista a través de sus redes sociales, la noche arrancará a las 22.30 horas con un DJ, mientras que el concierto comenzará a las 23.30 horas, en el que interpretará algunos de sus temas más conocidos junto a repertorio de los años 80 y 90 y versiones actuales.

El evento se presenta como un “gran fiestón”, en palabras de la propia Sabater, e incluirá también la presencia de una orquesta, macrodiscoteca y barras con comida y bebida, configurando una propuesta de ocio pensada para el público general.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen del evento organizado en la capital gallega con entidades de la Red Eusumo

La Xunta destaca en Santiago la creación de más de 540 empleos a través de la Red Eusumo
Eladio González Lois
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)

Renfe refuerza las conexiones de Santiago con Cataluña con un Alvia diario desde Vigo
Eladio González Lois
Estadio Vero Boquete

El PSdeG exige al gobierno de Sanmartín que licite “de inmediato” las obras del Vero Boquete
Eladio González Lois
Compostela, destacada por The Times como uno de los destinos imprescindibles de España y Portugal para 2026

Galicia brilla en la prensa internacional: The Times recomienda dos rutas jacobeas entre las mejores ideas de viaje para 2026
Eladio González Lois