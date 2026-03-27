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Santiago de Compostela

La Xunta reafirma en el Parlamento su compromiso con el Hospital Psiquiátrico de Conxo y anuncia nuevas mejoras en Santiago

Sanidade destaca una inversión de 850.000 euros en 2025 y avanza un nuevo plan de salud mental con refuerzo de la red asistencial

Eladio Lois
Eladio Lois
27/03/2026 10:57
Exterior del Hospital de Conxo Foto de Eladio Gonzu00e1lez Lois
Exterior del Hospital Psiquiátrico de Conxo |  Foto de Eladio Gonzáez Lois
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El director xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva, defendió este jueves en el Parlamento de Galicia la gestión del Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela, y reafirmó el compromiso de la Xunta con el refuerzo de su red asistencial y la mejora progresiva de sus instalaciones.

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Durante su intervención en comisión, Silva puso en valor las inversiones realizadas en este centro sanitario compostelano, destacando que solo en 2025 el Ejecutivo gallego destinó cerca de 850.500 euros al cambio de cubiertas del hospital. 

Mejoras en el hospital y estrategia de salud mental

El responsable sanitario recordó además otras actuaciones recientes en el complejo, como la rehabilitación de las unidades de hospitalización, el taller de laborterapia, el invernadero o las áreas de descanso exteriores.

Silva situó estas actuaciones dentro de una estrategia más amplia de la Xunta para reforzar la atención a la salud mental, basada en potenciar la atención comunitaria a través de centros de salud, unidades especializadas y recursos sociosanitarios. El objetivo, según explicó, es garantizar tratamientos individualizados que favorezcan el retorno de los pacientes a su entorno habitual siempre que sea posible.

En este contexto, avanzó la próxima presentación de un nuevo Plan de salud mental, del que ya se han ido desarrollando medidas como la creación de programas específicos para primeros episodios de psicosis, nuevas unidades asistenciales o el incremento de camas en distintos puntos de Galicia. 

Descenso de ingresos prolongados

El director xeral también destacó que el número de pacientes con ingresos de larga duración en el Hospital Psiquiátrico de Conxo ha descendido un 36 % desde 2014, un dato que atribuyó a la evolución de los modelos asistenciales y a la complejidad clínica de los pacientes.

Asimismo, subrayó que el nuevo plan incluirá medidas de humanización y lucha contra el estigma, especialmente dirigidas a centros como el de Conxo, y fijó como objetivos seguir mejorando las instalaciones, reforzar la seguridad y potenciar la rehabilitación individualizada y la red comunitaria para reducir la necesidad de ingresos prolongados.

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