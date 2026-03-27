La Xunta impulsa 43 tesis de la USC en empresas a través del programa de doctorados industriales

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, durante su visita a las instalaciones de Vimbio Corp en Santiago de Compostela Xunta

La Xunta de Galicia ha facilitado que 43 investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) desarrollen sus tesis doctorales en empresas gracias al programa de Doutoramentos Industriais, una iniciativa orientada a reforzar la conexión entre el ámbito académico y el tejido productivo.

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, visitó este jueves en Santiago de Compostela las instalaciones de Vimbio Corp, una empresa tecnológica que participa en esta línea de ayudas y donde actualmente se desarrolla uno de estos proyectos de investigación.

En este caso, el doctorando Pablo Rodeiro trabaja en una tesis centrada en el desarrollo de soluciones de iluminación LED para controlar la colonización vegetal en estructuras y monumentos urbanos, una problemática que afecta a la conservación del patrimonio.

El proyecto analiza variables como la temperatura de color, la intensidad o el tiempo de exposición de la luz, con el objetivo de frenar el crecimiento de especies que deterioran los bienes patrimoniales mediante una solución sostenible y no invasiva.

Transferencia de conocimiento y captación de talento

El programa de Doutoramentos Industriais permite a empresas y centros tecnológicos contratar personal investigador para desarrollar su tesis en un entorno aplicado, favoreciendo así la transferencia de conocimiento y la incorporación de talento cualificado al sistema productivo gallego.

Desde su puesta en marcha, esta iniciativa ha apoyado un total de 76 doctorados industriales, con una inversión pública que supera los 10 millones de euros, consolidándose como una herramienta clave dentro del ecosistema de innovación en Galicia.

Además, este viernes finaliza el plazo de solicitud de la convocatoria correspondiente a 2026, que mantiene el objetivo de seguir fortaleciendo la colaboración entre universidades y empresas en ámbitos estratégicos para el desarrollo tecnológico.

La visita a Vimbio Corp permitió también conocer otros proyectos de la compañía vinculados a la iluminación inteligente y la eficiencia energética, en una línea de trabajo que refuerza el papel de Santiago como nodo de innovación tecnológica en Galicia.