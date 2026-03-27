Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Xunta destaca en Santiago la creación de más de 540 empleos a través de la Red Eusumo

La red de economía social ha impulsado cerca de 270 entidades desde 2012 y refuerza su papel como motor de emprendimiento en Galicia

Eladio Lois
Eladio Lois
27/03/2026 14:04
Imagen del evento organizado en la capital gallega con entidades de la Red Eusumo
Imagen del evento organizado en la capital gallega con entidades de la Red Eusumo
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, ha destacado este viernes en Santiago de Compostela el impacto de la Red Eusumo, que desde su puesta en marcha en 2012 ha impulsado la creación de 264 entidades de economía social que han generado más de 540 empleos directos en Galicia.

Mariño participó en la jornada ‘Facendo máis Rede 2026’, celebrada en la capital gallega y dirigida a las entidades socias de esta iniciativa, que busca reforzar el trabajo colaborativo y avanzar en la cooperación entre los distintos agentes vinculados al ámbito de la economía social.

Actualmente, la Red Eusumo cuenta con 115 entidades adheridas, entre las que se encuentran administraciones locales, asociaciones empresariales, universidades, fundaciones y cámaras de comercio, consolidándose como una herramienta de acompañamiento y dinamización del emprendimiento colectivo. 

Formación y apoyo al emprendimiento

Más allá de la creación de empleo, desde la Xunta subrayan el papel de la red en la difusión y consolidación de este modelo económico. En este sentido, la Red Eusumo ha organizado más de 2.000 actividades formativas e informativas, en las que han participado cerca de 39.000 personas.

Asimismo, ha ofrecido asesoramiento a más de 1.500 grupos promotores, implicando a unas 3.000 personas en el impulso de nuevos proyectos cooperativos en Galicia.

La directora xeral puso en valor el papel de esta iniciativa como instrumento para fomentar la economía social, favorecer el emprendimiento colectivo y generar oportunidades laborales en el territorio.

El encuentro celebrado en Santiago sirvió para fortalecer la cooperación entre entidades y compartir experiencias, en una red que continúa ampliando su alcance y consolidándose como uno de los principales motores del emprendimiento social en Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen del evento organizado en la capital gallega con entidades de la Red Eusumo

La Xunta destaca en Santiago la creación de más de 540 empleos a través de la Red Eusumo
Eladio González Lois
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)

Renfe refuerza las conexiones de Santiago con Cataluña con un Alvia diario desde Vigo
Eladio González Lois
Estadio Vero Boquete

El PSdeG exige al gobierno de Sanmartín que licite “de inmediato” las obras del Vero Boquete
Eladio González Lois
Compostela, destacada por The Times como uno de los destinos imprescindibles de España y Portugal para 2026

Galicia brilla en la prensa internacional: The Times recomienda dos rutas jacobeas entre las mejores ideas de viaje para 2026
Eladio González Lois