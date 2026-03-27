La Xunta destaca en Santiago la creación de más de 540 empleos a través de la Red Eusumo

Imagen del evento organizado en la capital gallega con entidades de la Red Eusumo Xunta

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, ha destacado este viernes en Santiago de Compostela el impacto de la Red Eusumo, que desde su puesta en marcha en 2012 ha impulsado la creación de 264 entidades de economía social que han generado más de 540 empleos directos en Galicia.

Mariño participó en la jornada ‘Facendo máis Rede 2026’, celebrada en la capital gallega y dirigida a las entidades socias de esta iniciativa, que busca reforzar el trabajo colaborativo y avanzar en la cooperación entre los distintos agentes vinculados al ámbito de la economía social.

Actualmente, la Red Eusumo cuenta con 115 entidades adheridas, entre las que se encuentran administraciones locales, asociaciones empresariales, universidades, fundaciones y cámaras de comercio, consolidándose como una herramienta de acompañamiento y dinamización del emprendimiento colectivo.

Formación y apoyo al emprendimiento

Más allá de la creación de empleo, desde la Xunta subrayan el papel de la red en la difusión y consolidación de este modelo económico. En este sentido, la Red Eusumo ha organizado más de 2.000 actividades formativas e informativas, en las que han participado cerca de 39.000 personas.

Asimismo, ha ofrecido asesoramiento a más de 1.500 grupos promotores, implicando a unas 3.000 personas en el impulso de nuevos proyectos cooperativos en Galicia.

La directora xeral puso en valor el papel de esta iniciativa como instrumento para fomentar la economía social, favorecer el emprendimiento colectivo y generar oportunidades laborales en el territorio.

El encuentro celebrado en Santiago sirvió para fortalecer la cooperación entre entidades y compartir experiencias, en una red que continúa ampliando su alcance y consolidándose como uno de los principales motores del emprendimiento social en Galicia.