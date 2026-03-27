Galicia brilla en la prensa internacional: The Times recomienda dos rutas jacobeas entre las mejores ideas de viaje para 2026

Compostela, destacada por The Times como uno de los destinos imprescindibles de España y Portugal para 2026 The Times

Casi 19 millones de turistas británicos visitaron nuestro país el último año. Muchos repiten destinos, playas y rutas que ya conocen. Pero hay lugares que, incluso en medio de esa avalancha, siguen resistiendo para muchos de ellos como pequeños oasis. Santiago de Compostela es uno de ellos.

“¿Crees que conoces España? Piensa otra vez.” Con esa invitación —casi un reto— comienza el reportaje que el diario británico The Times dedica a las mejores ideas de viaje para 2026. Un texto que pone el foco en esa España menos evidente, lejos de los destinos saturados donde, como describe el propio artículo, los turistas se concentran “como ketchup alrededor del borde de un plato”. Y es ahí, en ese mapa alternativo, donde emerge Santiago: no una, sino dos veces, como punto final de dos caminos que siguen trazando su influencia siglos después.

En su selección de 21 propuestas, firmada por el reconocido experto en viajes Chris Haslam, la tierra del Apóstol se cuela con fuerza a través del Camino Inglés y el Camino Portugués, reafirmando el peso del fenómeno jacobeo en el imaginario internacional y situando a Galicia en el mismo escaparate que algunas de las experiencias turísticas más evocadoras del sur de Europa.

Dos itinerarios, un destino universal

La primera referencia llega con el Camino Inglés, descrito en el artículo del prestigioso tabloide como una de las rutas más cortas que permiten obtener la Compostela. Haslam destaca de este itinerario la sucesión de paisajes entre costa y campo, pero sobre todo un elemento cada vez más escaso: la ausencia de multitudes.

En un contexto en el que el propio reportaje subraya la saturación de muchos destinos españoles, el Camino Inglés se presenta como una experiencia casi íntima, donde el peregrino puede “valorar la soledad” mientras avanza hacia una ciudad que sigue funcionando como horizonte espiritual y cultural.

Betanzos, uno de los enclaves del Camino Inglés destacados en la ruta hacia Santiago de Compostela The Times

La segunda mención sitúa de nuevo a Santiago como meta del Camino Portugués, una ruta que Haslam considera una de las más atractivas por su clima, su belleza y su creciente popularidad. Desde Lisboa —o, en su versión más habitual, desde Oporto— el recorrido se dibuja entre el Atlántico y el interior hasta desembocar, por supuesto, en Compostela.

Aquí, el relato introduce un matiz diferente: la tentación. Playas, gastronomía y paisajes acompañan al peregrino en un trayecto donde el esfuerzo convive con el placer, reforzando la idea de que el Camino no es solo un viaje, sino una experiencia compleja, llena de contrastes, que culmina en una ciudad capaz de absorber todos esos significados.

Oporto, punto de partida del Camino Portugués que The Times sitúa entre las mejores experiencias de viaje para 2026 Archivo

El norte como ejemplo de autenticidad

La doble presencia de Santiago adquiere mayor dimensión si se observa el resto de la lista. El reportaje incluye desde hoteles de lujo en Menorca hasta trenes históricos por Andalucía, pasando por vuelos en globo en Segovia o rutas vinícolas que atraviesan la península.

En ese catálogo de experiencias cuidadosamente seleccionadas, Compostela no compite en exclusividad ni en sofisticación. Lo hace en profundidad. Frente al turismo de escaparate, el Camino propone un modelo basado en el tiempo, el esfuerzo y la transformación personal.

Es, en cierto modo, la antítesis del turismo que el propio artículo cuestiona en la premisa de la que parte. Y, precisamente por eso, su inclusión —dos veces— refuerza la idea de que Galicia sigue ocupando un lugar único en la narrativa internacional del viaje.

Reconocimiento internacional en un momento delicado

Este espaldarazo mediático llega, sin embargo, en un contexto complejo para el sector turístico compostelano. Los últimos datos reflejan una ocupación hotelera del 34,97% en febrero, la peor cifra desde 2018 —excluida la pandemia— y una caída de casi 20.000 pernoctaciones respecto al año anterior.

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El contraste es evidente: mientras medios internacionales sitúan a Santiago entre los destinos imprescindibles, el sector local alerta de un problema estructural, con descenso de la estancia media, menor conectividad aérea y pérdida de competitividad frente a otras ciudades gallegas como A Coruña o Vigo.

A este escenario se suma la preocupación por la falta de grandes eventos y la creciente estacionalidad, factores que limitan la capacidad del destino para retener visitantes más allá de los picos tradicionales.

Inversión pública y apuesta por el destino

En paralelo, la Xunta de Galicia ha intensificado su inversión en la ciudad, con más de siete millones de euros destinados en 2025 a actuaciones vinculadas al turismo. Entre ellas, destacan la gestión de flujos en la Catedral, la mejora de la acogida de peregrinos o la promoción de eventos culturales y deportivos.

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El Ejecutivo autonómico también trabaja en herramientas de control mediante inteligencia artificial, con sensores instalados en puntos clave como el Monte do Gozo o la plaza del Obradoiro, con el objetivo de adaptar la gestión a la realidad del flujo de visitantes.

Además, se mantiene el impulso promocional de Santiago como meta del Camino, reforzando su papel en campañas internacionales y en la organización de citas como la Semana Santa o las fiestas del Apóstol. Todo ello, en un contexto en el que la propia Xunta reconoce la preocupación por la caída de turistas en los últimos meses.

Entre la mirada exterior y la realidad local

La inclusión de Santiago de Compostela en The Times no es solo una recomendación de viaje. Es también un espejo.

Por un lado, refleja cómo el mundo sigue mirando hacia Galicia como un territorio de autenticidad, donde el viaje conserva sentido y profundidad. Por otro, evidencia las tensiones internas de un destino que, pese a su proyección internacional, busca todavía el equilibrio entre atracción, sostenibilidad y rentabilidad.

A las puertas de un nuevo Año Santo en 2027, el Camino vuelve a abrirse paso en la imaginación global. Y Santiago, como siempre, permanece al final. Esperando.