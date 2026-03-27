El virtuosismo de Floristán marca una noche de altura en el Auditorio de Galicia

Juan Pérez Floristán saluda al público compostelano después de interpretar el Concierto nº2 de Bartók Eladio Lois

El Auditorio de Galicia acogió este jueves, a las 20.30 horas, una de las citas más destacadas de la temporada de la Real Filharmonía de Galicia, enmarcada en su 30 aniversario, con un programa exigente y de contrastes en el que la figura del pianista Juan Pérez Floristán emergió como auténtico eje de la noche.

Bajo la dirección del titular y artístico de la formación, Baldur Brönnimann, la velada —de unos 95 minutos con pausa— combinó el estreno absoluto de ‘Cárcel de amor’, de José María Sánchez-Verdú, con el Concierto para piano nº2 de Béla Bartók y la Sinfonía en re menor de César Franck.

Un Bartók de alto voltaje

Sin duda, el momento más memorable de la noche llegó con Bartók. El pianista sevillano se enfrentó a una partitura de enorme complejidad técnica y estructural, concebida en tres movimientos y marcada por una escritura rítmica incisiva y una arquitectura casi matemática en su diseño.

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Desde el primer Allegro, Floristán desplegó una interpretación de gran claridad y contundencia, dialogando con una orquesta en la que los metales y la percusión adquieren un protagonismo poco habitual. La precisión de su ataque y la solidez en los pasajes más exigentes permitieron sostener un discurso firme, sin perder de vista el carácter expresivo de la obra.

Juan Pérez Floristán, durante su interpretación del Concierto nº2 de Bartók en el Auditorio de Galicia Eladio Lois

El segundo movimiento, con su estructura en espejo —una alternancia de secciones lentas y rápidas—, ofreció uno de los momentos más sugerentes de la noche. Aquí, el pianista mostró una capacidad notable para transitar entre la delicadeza casi introspectiva de los pasajes más líricos y la tensión rítmica de la sección central, sin que el discurso se resintiese.

El cierre, un Allegro molto de carácter casi obsesivo, confirmó la solvencia de Floristán ante un repertorio que exige no solo virtuosismo, sino también control estructural y resistencia física. La respuesta del público, con una ovación prolongada, evidenció el impacto de su interpretación.

Un programa de contrastes

El concierto se abrió con el estreno de ‘Cárcel de amor’, obra encargada por la Real Filharmonía de Galicia dentro de su proyecto ‘Cometas’, que plantea una exploración sonora basada en tensiones entre repetición y fluidez, en una suerte de entramado rítmico que envuelve el discurso musical.

En la segunda parte, la Sinfonía en re menor de César Franck ofreció un cambio de registro hacia un lenguaje más cercano al posromanticismo, con una construcción cíclica que retoma motivos a lo largo de sus tres movimientos y que culmina en un final de carácter expansivo y celebratorio.

La Real Filharmonía de Galicia respondió con solvencia a las exigencias de un programa heterogéneo, reafirmando su papel como una de las principales formaciones del panorama musical gallego, en una noche en la que, sin embargo, fue el piano de Floristán el que concentró todas las miradas.