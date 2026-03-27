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Santiago de Compostela

El PSdeG exige al gobierno de Sanmartín que licite “de inmediato” las obras del Vero Boquete

Los socialistas denuncian cinco meses de retraso desde la firma del convenio y piden más implicación de la Xunta en las infraestructuras deportivas

Eladio Lois
Eladio Lois
27/03/2026 12:59
Estadio Vero Boquete
Estadio Vero Boquete
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El secretario xeral del PSdeG de Santiago y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha exigido al gobierno municipal que licite “de manera inmediata” las obras de rehabilitación del estadio Vero Boquete de San Lázaro, una actuación que considera prioritaria para la ciudad.

El dirigente socialista ha denunciado que, cinco meses después de la firma del convenio con la Deputación da Coruña —que financia alrededor del 80% de la inversión—, el proyecto sigue sin haber salido a licitación, lo que, a su juicio, pone en riesgo el cumplimiento de los plazos previstos.

Bouza ha advertido de que, con la entrada inminente en el mes de abril, resulta difícil ejecutar la actuación en los tiempos establecidos sin recurrir a una prórroga, algo que considera inaceptable para una obra “tan necesaria y demandada”. 

Críticas a la planificación municipal

El líder socialista ha reclamado al gobierno que encabeza la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, “diligencia y operatividad” y ha instado a explicar por qué el proyecto sigue paralizado y cuándo se activará el procedimiento de contratación.

En este sentido, Bouza ha cuestionado los plazos del propio proyecto, que contemplan unos siete meses de licitación y otros once de ejecución, lo que, según su análisis, hace incompatible que las obras puedan desarrollarse íntegramente a lo largo de 2026, como sostiene el Concello.

Asimismo, ha defendido que la intervención debe llevarse a cabo en diálogo con las entidades deportivas de la ciudad, especialmente con el Compostela, como principal usuario del estadio, para garantizar que la reforma responda a las necesidades reales del tejido deportivo local. 

Bouza también ha dirigido sus críticas al Gobierno autonómico, al que reclama un mayor compromiso con las infraestructuras deportivas de Santiago. A su juicio, la Xunta “no puede seguir mirando hacia otro lado” mientras otras ciudades gallegas sí reciben inversiones en este ámbito.

En este contexto, el PSdeG ha anunciado que llevará la cuestión al Parlamento de Galicia para exigir explicaciones y medidas concretas, al tiempo que ha instado al gobierno municipal a defender los intereses de la ciudad ante la administración autonómica.

“El deporte también es calidad de vida y necesita infraestructuras a la altura del trabajo que realizan clubes y deportistas”, ha concluido Bouza.

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