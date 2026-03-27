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Santiago de Compostela

El luthier de Paco de Lucía y los Rolling Stones desvela los secretos de su profesión en una charla en Santiago

Vicente Carrillo explicará su experiencia con artistas internacionales en una conferencia abierta al público en el Museo das Peregrinacións

Eladio Lois
Eladio Lois
27/03/2026 06:22
El luthier Vicente Carrillo durante uno de sus trabajos de construcción de guitarras
El luthier Vicente Carrillo durante uno de sus trabajos de construcción de guitarras
Cedida
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El reconocido luthier Vicente Carrillo, responsable de guitarras utilizadas por figuras como Paco de Lucía, Keith Richards o Ronnie Wood, ofrecerá este sábado, 28 de marzo, una charla en Santiago de Compostela dentro del programa Aula Troyana. El acto se celebrará a las 12.00 horas en el auditorio del Museo das Peregrinacións y de Santiago, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Fachada da sede do Museo das Peregrinacións e de Santiago, na Praza das Praterías
Fachada del Museo das Peregrinacións
Redacción

La actividad está promovida por el Museo Casa de la Troya y la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, con el apoyo del Concello, en el marco de una iniciativa que busca divulgar aspectos relacionados con la novela ‘La casa de la Troya’ y la música de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

Tres siglos de tradición guitarrera

Vicente Carrillo pertenece a la octava generación de una saga familiar dedicada a la construcción de guitarras desde 1744, con un taller ubicado en Casasimarro (Cuenca). Durante la charla, abordará la evolución del oficio, desde sus raíces artesanales hasta la actualidad, explicando los cambios en materiales, técnicas y exigencias musicales a lo largo del tiempo.

El luthier compartirá también experiencias personales y anécdotas familiares, así como momentos clave en el desarrollo de su taller, mostrando cómo el conocimiento se ha transmitido de generación en generación hasta consolidar un estilo propio reconocido internacionalmente.

Además, reflexionará sobre el papel de la guitarra española como símbolo cultural, la relación entre el constructor y el músico y los retos actuales de un oficio que, según destaca, “combina tradición, arte e innovación”.

Un referente internacional de la guitarra

El trabajo de Carrillo ha sido reconocido por artistas de distintos géneros, desde el flamenco al pop o la música clásica. Entre quienes han utilizado sus instrumentos figuran nombres como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Mike Oldfield o Elvis Costello, además de grandes referentes del mundo guitarrístico.

Entre sus proyectos más destacados se encuentra la construcción de un instrumento específico para Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, así como una guitarra para Ronnie Wood. También ha recibido encargos de la Casa Real española, que confió en su taller para la elaboración de instrumentos destinados a representantes internacionales.

Con una trayectoria avalada por reconocimientos como el Premio Nacional de Artesanía en 2010, su visita a Santiago supone una oportunidad para acercarse a uno de los nombres más destacados de la luthería contemporánea y conocer de primera mano los secretos de un oficio con siglos de historia.

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