El luthier de Paco de Lucía y los Rolling Stones desvela los secretos de su profesión en una charla en Santiago

El luthier Vicente Carrillo durante uno de sus trabajos de construcción de guitarras Cedida

El reconocido luthier Vicente Carrillo, responsable de guitarras utilizadas por figuras como Paco de Lucía, Keith Richards o Ronnie Wood, ofrecerá este sábado, 28 de marzo, una charla en Santiago de Compostela dentro del programa Aula Troyana. El acto se celebrará a las 12.00 horas en el auditorio del Museo das Peregrinacións y de Santiago, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Fachada del Museo das Peregrinacións Redacción

La actividad está promovida por el Museo Casa de la Troya y la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, con el apoyo del Concello, en el marco de una iniciativa que busca divulgar aspectos relacionados con la novela ‘La casa de la Troya’ y la música de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Tres siglos de tradición guitarrera

Vicente Carrillo pertenece a la octava generación de una saga familiar dedicada a la construcción de guitarras desde 1744, con un taller ubicado en Casasimarro (Cuenca). Durante la charla, abordará la evolución del oficio, desde sus raíces artesanales hasta la actualidad, explicando los cambios en materiales, técnicas y exigencias musicales a lo largo del tiempo.

El luthier compartirá también experiencias personales y anécdotas familiares, así como momentos clave en el desarrollo de su taller, mostrando cómo el conocimiento se ha transmitido de generación en generación hasta consolidar un estilo propio reconocido internacionalmente.

Además, reflexionará sobre el papel de la guitarra española como símbolo cultural, la relación entre el constructor y el músico y los retos actuales de un oficio que, según destaca, “combina tradición, arte e innovación”.