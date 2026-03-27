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Santiago de Compostela

El histórico pub Momo cambia de manos: Sicilia in Bocca adquiere uno de los locales más emblemáticos de Santiago

El establecimiento, abierto desde 1984 y referente del ocio nocturno compostelano, inicia una nueva etapa sin renunciar a su esencia

Eladio Lois
Eladio Lois
27/03/2026 15:19
Interior del local, inspirado en la obra 'Momo' de Michael Ende
Interior del local, inspirado en la obra 'Momo' de Michael Ende y que ahora pasa a ser propiedad de la cadena de restaurantes italianos
Cedida
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Uno de los locales más icónicos de la noche compostelana abre una nueva etapa. El pub Momo, uno de los espacios más longevos, populares y reconocibles de Santiago de Compostela, ha sido adquirido por la cadena de restauración italiana Sicilia in Bocca, que asume desde ahora la gestión del establecimiento.

Equipo de Sicilia in Bocca
Equipo de Sicilia in Bocca
Archivo

La operación, anunciada por los nuevos propietarios a través de sus canales oficiales, supone la unión de dos marcas consolidadas en la ciudad, aunque desde la propia empresa han querido lanzar un mensaje claro: no habrá una ruptura con el pasado, sino una continuidad del proyecto que ha convertido al Momo en un lugar de referencia durante décadas.

Un símbolo del ocio compostelano desde 1984

Ubicado en pleno corazón de Santiago, el Momo lleva más de cuatro décadas formando parte del paisaje nocturno de la ciudad. Abierto todos los días desde las 16:00 hasta la madrugada, el local ha destacado por ofrecer una experiencia singular, inspirada en la obra Momo de Michael Ende.

Su propuesta combina cuatro ambientes diferenciados, que van desde su emblemático jardín con vistas a Belvís hasta zonas de baile, juegos o espacios más tranquilos. A ello se suma una carta de cócteles muy reconocida y elementos distintivos como la queimada, integrados en una estética que mezcla lo literario con lo mágico.

Terraza del Momo
Terraza del Momo

Esta identidad ha convertido al Momo en un punto de encuentro habitual tanto para compostelanos como para visitantes, consolidándose como uno de los pubs más queridos de la ciudad.

Una compra con vocación de continuidad

Desde Sicilia in Bocca han insistido en que la adquisición no implicará cambios radicales en el funcionamiento del local. La compañía, con presencia en Santiago, A Coruña y Bertamiráns, ha señalado que su intención es preservar la esencia del Momo, respetando su identidad y su papel dentro del ocio local.

La cadena, fundada hace más de una década por un emprendedor siciliano y una gallega, se ha consolidado en los últimos años como una de las referencias de la gastronomía italiana en Galicia, con la pizza napolitana como uno de sus principales reclamos.

En este nuevo escenario, la firma plantea una convivencia entre ambos proyectos: por un lado, el mantenimiento del Momo como espacio de ocio nocturno; por otro, la posibilidad de generar sinergias con su oferta gastronómica, invitando a los clientes a prolongar la experiencia entre sus restaurantes y el pub.

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