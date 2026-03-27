El Corte Inglés celebra el Día Mundial de la Poesía en Santiago con el recital ‘Verbas vivas’

El Corte Inglés de Santiago

El Corte Inglés de Santiago de Compostela se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Poesía con la celebración del recital ‘Verbas vivas’, que tendrá lugar este viernes, 27 de marzo, a las 19.00 horas en la sala de Ámbito Cultural, situada en la planta baja del centro comercial.

La cita reunirá a seis integrantes del colectivo gallego Poesía Viva, en un encuentro que propone una aproximación contemporánea a la poesía a través de distintas voces y estilos.

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Seis voces para una misma palabra

Sobre el escenario estarán los poetas Anxos Castro Parada (Boiro), Xoaquín Castro Dourado (Ponteceso), Maikon Lapa (Noia), María Fernández (A Pobra do Caramiñal), Benito Piñeiro —Sirbran Sentir Puro— (Marín) y Eva M. Campos Vázquez (Santa Comba), que compartirán con el público sus composiciones y visiones personales de la escritura.

El recital combinará la poesía con música en directo, que correrá a cargo de la propia María Fernández, en una propuesta que busca ampliar los límites tradicionales del formato poético.

Además, Eva M. Campos será la encargada de presentar el acto, además de participar como autora en el encuentro, en el que cada poeta aportará su propia mirada sobre la creación literaria y la experiencia vital.