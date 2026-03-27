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Santiago de Compostela

Bouza cuestiona el cambio de postura de los concejales no adscritos en los presupuestos

El líder socialista en Santiago pide explicaciones por el apoyo a la cuestión de confianza tras abstenerse en la votación previa a las cuentas

Agencias
27/03/2026 16:24
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Aitor Bouza criticó la evolución del voto de los concejales no adscritos en el proceso de aprobación de los presupuestos municipales
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El secretario xeral del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, se ha preguntado qué pasó entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves para que los concejales no adscritos pasasen a apoyar el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno local.

"Escasas horas pasaron. Si no se apoyan los presupuesto el miércoles a la tarde, ¿qué pasó el jueves por la mañana? Alguien nos tiene que explicar alguna cosa", ha sostenido Aitor Bouza en referencia a la postura de los concejales no adscritos, que pasaron de abstenerse en el pleno del miércoles a votar a favor de la cuestión de confianza planteada por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, para sacar adelante las cuentas.

Preguntado al respecto en declaraciones a los medios, Aitor Bouza ha subrayado que el PSOE, que se abstuvo en ambas votaciones, mantuvo una "postura coherente" sobre unas cuentas en las que "nada cambió" de un día para otro.

Bouza ha sostenido que el PSOE local trabajó para tratar de llegar a un acuerdo con la alcaldesa e incluir todas las cuestiones que consideraban que iban a ser beneficiosas para la ciudadanía frente a un proyecto de presupuestos que "no es el que Compostela necesita".

Por ello, ha sostenido que los que deben explicar "su cambio de postura" son aquellos que lo hicieron y ha criticado que en primer término no se apoye un presupuesto por considerar que no incorpora determinadas cuestiones para "a continuación defender una cuestión de confianza que está vinculada" a unas cuentas. "Evidentemente, es aprobarlas por la puerta de atrás", ha trasladado.

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