Álvaro Domínguez gaña o II Premio Xosé Neira Vilas de Literatura Xuvenil
O xurado recoñece por unanimidade a obra ‘Ensino para místicas’ e destaca como finalista ‘Todo o que fixemos aquela noite’, de Irene Rega Jul
O Pazo de San Roque foi o escenario para a reunión do xurado do II Premio Xosé Neira Vilas de Literatura Xuvenil, convocado pola Fundación Xosé Neira Vilas e Editorial Galaxia. Logo da deliberación, o xurado decidiu outorgar por unanimidade o premio ao orixinal da autoría de Álvaro Domínguez Rodríguez-Volta, presentado baixo o lema 'Ensino para místicas'.
Constituído por Armando Requeixo, crítico literario; as escritoras Rosalía Morlán e, Sandra Ferreiro García; e Gabriel Romero de Ávila, escritor e gañador do I Premio Xosé Neira Vilas; contou coa presenza de Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua, e Fernando Redondo Neira, presidente da Fundación Neira Vilas. Todos salientaron a súa hipnótica recreación dun mundo fantástico arredor dunha escola de maxia na illa de Tambo.
Ademais, o xurado, escolleu como finalista a obra de Irene Rega Jul, presentada baixo o lema 'Todo o que fixemos aquela noite'. Neste caso destacou a súa capacidade para introducirnos nun thriller poderoso protagonizado por un grupo de mozos e mozas que teñen que dar conta dunha morte sorpresiva. Narrada cunha estrutura calidoscópica, esta historia convence pola intensidade dos feitos narrados e a forza dos seus personaxes.