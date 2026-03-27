Santiago de Compostela

Álvaro Domínguez gaña o II Premio Xosé Neira Vilas de Literatura Xuvenil

O xurado recoñece por unanimidade a obra ‘Ensino para místicas’ e destaca como finalista ‘Todo o que fixemos aquela noite’, de Irene Rega Jul

Adriana Quesada
27/03/2026 08:20
O fallo do premio deuse a coñecer no Pazo de San Roque tras a deliberación dun xurado integrado por escritores e especialistas en literatura
O Pazo de San Roque foi o escenario para a reunión do xurado do II Premio Xosé Neira Vilas de Literatura Xuvenil, convocado pola Fundación Xosé Neira Vilas e Editorial Galaxia. Logo da deliberación, o xurado decidiu outorgar por unanimidade o premio ao orixinal da autoría de Álvaro Domínguez Rodríguez-Volta, presentado baixo o lema 'Ensino para místicas'.

Constituído por Armando Requeixo, crítico literario; as escritoras Rosalía Morlán e, Sandra Ferreiro García; e Gabriel Romero de Ávila, escritor e gañador do I Premio Xosé Neira Vilas; contou coa presenza de Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua, e Fernando Redondo Neira, presidente da Fundación Neira Vilas. Todos salientaron a súa hipnótica  recreación dun mundo fantástico arredor dunha escola de maxia na illa de Tambo.

Ademais, o xurado, escolleu como finalista a obra de Irene Rega Jul, presentada baixo o lema 'Todo o que fixemos aquela noite'. Neste caso destacou a súa capacidade para introducirnos nun thriller poderoso protagonizado por un grupo de mozos e mozas que teñen que dar conta dunha morte sorpresiva. Narrada cunha estrutura calidoscópica, esta historia convence pola intensidade dos feitos narrados e a forza dos seus personaxes.

