Vecinos del casco histórico exigen un plan urgente de movilidad y humanización en el entorno de San Clemente

Entorno de San Clemente Archivo

La Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca ha reclamado este jueves en el pleno municipal la elaboración de un Plan de Movilidad y Humanización para el entorno de Rodrigo do Padrón, avenida Figueroa, San Clemente y Travesa de Fonseca, una zona que consideran especialmente tensionada por el tráfico y la actividad urbana.

La entidad vecinal subraya que este ámbito forma parte de la Zona de Bajas Emisiones, por lo que considera imprescindible realizar un estudio detallado del volumen de tráfico en distintos momentos del año, tanto en invierno como en periodos lectivos o de alta afluencia turística.

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Críticas al aparcamiento de San Clemente

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la situación del aparcamiento de San Clemente, cuya concesión piden revertir al considerar que no cumple una función pública. Según la asociación, el parking mantiene una planta vacía durante gran parte del año mientras se dificulta el estacionamiento a vecinos y trabajadores de la zona.

“Non é de recibo o que está a pasar co aparcadoiro de San Clemente, construído en solo público, cun único beneficiario: o seu concesionario”, denuncian, señalando que la instalación ha acabado por expulsar a usuarios habituales del entorno.

La asociación también alerta de situaciones de colapso, especialmente en verano, cuando la rúa de San Clemente queda bloqueada e impide el acceso a residentes, servicios públicos o garajes privados. Además, critican que, tras el incendio de la comisaría de Policía Nacional en febrero, los vehículos policiales se estacionen en la plaza, lo que consideran un mal ejemplo para la ciudadanía.

En el ámbito logístico, reclaman una reorganización de servicios como Correos o el abastecimiento a la hostelería, proponiendo soluciones como el traslado de instalaciones a polígonos industriales o la creación de un almacén de última milla en Galeras.

Basura, terrazas y mantenimiento urbano

Más allá de la movilidad, la asociación denuncia el deterioro de servicios básicos en la ciudad histórica. En concreto, señala incumplimientos en la normativa de recogida de residuos en una zona protegida como Patrimonio de la Humanidad, con situaciones como la presencia de basura “a carón dun BIC como o Pazo de Fonseca”.

También critican la falta de control sobre la ocupación del espacio público por parte de terrazas y el deficiente mantenimiento del mobiliario urbano, especialmente de bancos, cuya reparación puede demorarse más de un año.

Otro de los aspectos abordados fue la presencia de asentamientos de personas sin hogar en el entorno de Correos. La asociación reconoce la complejidad social del problema, pero considera que es necesario actuar para evitar situaciones prolongadas que afectan a la convivencia.

En este sentido, plantean incluso la posibilidad de modificar el planeamiento urbanístico para intervenir en espacios como los soportales donde se concentran estas situaciones.

Tras la intervención de la asociación en el pleno, el grupo municipal socialista anunció la presentación de una moción de apoyo a estas demandas, con el objetivo de avanzar en medidas que mejoren la movilidad y la calidad de vida en el casco histórico compostelano.