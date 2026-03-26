Un mítico pub de la Zona Vieja de Santiago se viraliza entre la comunidad angloparlante de TikTok: "Ponen documentales sobre la guerra de Irak"

Interior de Avante Archivo

El pub Avante, ubicado en la zona vieja de Santiago de Compostela, se ha convertido en fenómeno viral en TikTok tras la difusión de un vídeo que está a punto de alcanzar las 200.000 reproducciones, con decenas de miles de ‘likes’ y cientos de comentarios, principalmente de usuarios angloparlantes.

La publicación ha tenido un impacto especialmente notable entre perfiles de diferentes partes de Europa y Estados Unidos, que han encontrado en este local compostelano una propuesta radicalmente distinta a la que están acostumbrados en sus ciudades de origen. Por otro lado, el comentario con más 'likes' del post deja claro a los usuarios extranjeros cómo se ubica políticamente el establecimiento: "That's Galiza, not Spain".

Un relato que conecta con el público internacional

El éxito del vídeo se apoya en el propio texto con el que su creador describe la experiencia vivida en Avante. En él, relata su visita al local junto a personas de distintas nacionalidades definiendo el espacio como un “bar comunista local”.

El usuario subraya también uno de los elementos que más ha llamado la atención: la convivencia de una música tradicional y poco habitual en el ocio nocturno con la proyección simultánea de documentales históricos —en concreto, sobre la guerra de Irak— en las pantallas del establecimiento.

Ese contraste, alejado de los estándares de las discotecas y pubs de las grandes capitales europeas, es precisamente lo que ha despertado el interés de miles de usuarios, que han reaccionado destacando lo diferente y auténtico de la experiencia.

Un ambiente que rompe con lo habitual

Más allá del contenido del vídeo, la conversación generada en torno a Avante apunta a una idea común: su ambiente representa una mirada diferente al modelo dominante de ocio nocturno en muchas ciudades europeas, algo que resulta verdaderamente atractivo para el visitante internacional. Tanto para perfiles alternativos, como para los que no lo son tanto.