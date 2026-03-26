Santiago saca adelante los presupuestos tras superarse la cuestión de confianza a la alcaldesa

Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago Archivo

Los presupuestos del Concello de Santiago han recibido este jueves su aprobación inicial después de que saliese adelante la cuestión de confianza vinculada a las cuentas planteada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. La votación ha permitido desbloquear una situación que se había complicado apenas unas horas antes, cuando las cuentas municipales no lograron prosperar en el pleno.

El resultado de la sesión extraordinaria, convocada de urgencia antes del pleno ordinario, ha sido de 12 votos a favor, correspondientes al bipartito formado por BNG y Compostela Aberta y a las concejalas no adscritas; frente a 11 votos en contra del PP y dos abstenciones del PSOE. Esta mayoría ha sido suficiente para que las cuentas continúen ahora su tramitación administrativa.

Cambio de posición decisivo

El elemento determinante de la votación ha sido el cambio de postura de las concejalas no adscritas, expulsadas del PSOE en 2025, que en la votación celebrada este miércoles habían optado por la abstención. En esta ocasión, su voto favorable ha resultado clave para que la cuestión de confianza prosperase.

De no haberse producido este cambio, se habría abierto un plazo de un mes para la posible presentación de una moción de censura. En caso de no prosperar —como se preveía—, los presupuestos habrían quedado aprobados automáticamente al término de ese periodo.

Un trámite clave tras el rechazo inicial

La convocatoria de esta cuestión de confianza llega después de que, en la tarde del miércoles, los presupuestos municipales —que superan los 148 millones de euros— fuesen rechazados en el pleno, con el voto en contra del PP y la abstención de socialistas y no adscritas.