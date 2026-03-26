Santiago de Compostela

Santiago dá luz verde inicial ao Foro de Turismo Sustentable

O novo órgano, que substitúe o Consello Municipal de Turismo, busca reforzar a participación e avanzar cara a un modelo máis sostible

Redacción
26/03/2026 18:22
O Pleno aprobou inicialmente o regulamento do Foro e abre un prazo de 30 días para información pública e presentación de alegacións
Concello de Santiago
O Pleno do Concello aprobou esta mañá de forma inicial, cos votos a favor de BNG, CA, PSOE e concelleiro e concelleiras non adscritas e coa abstención de PP, o Regulamento do Foro de Turismo Sustentable de Santiago de Compostela e a apertura dun prazo de información pública e audiencia de trinta días.

A concelleira de Turismo, Míriam Louzao, foi a encargada de presentar e defender a proposta de regulamento deste novo órgano, que vén substituír, actualizando a súa composición e funcionamento, o anterior Consello Municipal de Turismo. A súa posta en marcha, subliñou a segunda tenenta de alcaldesa, “sitúa Compostela, unha vez máis, como un concello pioneiro en materia turística e tamén de participación cidadá”, nesta ocasión, “coa creación dun órgano de participación, amplo e diverso, concibido co obxectivo de incrementar a cooperación entre os diferentes axentes, tanto sectoriais como cidadáns, e contribuír á calidade, á sustentabilidade e á competitividade turística de Santiago como destino”.

Funcións

O Foro de Turismo Sustentable de Santiago de Compostela “ten unha misión e uns obxectivos de participación e diálogo moito más amplas que as do seguimento e aplicación do imposto de estadías”, sinalou Louzao, que subliñou a importancia dada polo goberno ao proceso de redacción e contraste entre distintos axentes involucrados.

“Apostamos pola solidez do proceso porque entendemos que o Foro de Turismo Sustentable de Santiago de Compostela é un fito crucial no cambio de modelo turístico no que levamos traballando desde o minuto un deste mandato”, incidiu Louzao, que definiu o Foro como “unha aposta por un novo modelo de gobernaza en materia turística, que vai supoñer un cambio na forma de abordar as políticas turísticas municipais porque o fará de forma participada e consensuada co sector e coa veciñanza”.

O Foro de Turismo Sustentable, tal e como se establece no seu regulamento, terá como funcións o asesoramento nas políticas turísticas municipais, a promoción de medidas que contribúan á sustentabilidade económica, social e ambiental do turismo e a súa conciliación coa vida cotiá da veciñanza, e terá tamén o cometido que a normativa sobre o imposto ás estadías turísticas establece para unha comisión municipal de asesoramento e seguimento deste tributo.

