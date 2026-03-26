Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acoge más de 60 obras de Chema Madoz en una exposición que recorre toda su trayectoria

La Sede Afundación presenta ‘A natureza das cousas’, una muestra que podrá visitarse hasta el 29 de agosto

Eladio Lois
Eladio Lois
26/03/2026 06:05
Chema Madoz aterriza en Santiago con más de 60 fotografías en una gran exposición en Afundación
Chema Madoz aterriza en Santiago con más de 60 fotografías en una gran exposición en Afundación
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Sede Afundación de Santiago de Compostela inaugura este jueves la exposición ‘Chema Madoz. A natureza das cousas’, una ambiciosa muestra que reúne más de 60 fotografías del reconocido artista, desde sus obras más célebres hasta sus creaciones más recientes.

Organizada en colaboración con La Fábrica y comisariada por Oliva María Rubio, la exposición propone un recorrido por más de cuatro décadas de trabajo, con piezas realizadas entre 1982 y 2025, en las que Madoz construye un universo visual propio a partir de objetos cotidianos y elementos naturales. 

Un universo visual que transforma lo cotidiano

La obra de Chema Madoz se caracteriza por romper las reglas de la percepción y ofrecer nuevas lecturas de la realidad. En sus imágenes, elementos como hojas, ramas, nubes o piedras se combinan y transforman, generando asociaciones inesperadas que juegan con la imaginación del espectador.

La muestra permite acercarse a uno de los creadores más singulares de la fotografía contemporánea, cuya obra ha sido ampliamente reconocida por su capacidad para convertir lo cotidiano en algo extraordinario. 

Inauguración y visitas guiadas gratuitas

La presentación oficial tendrá lugar este jueves 26 de marzo a las 11.00 horas en la Sede Afundación, con la participación de la comisaria Oliva María Rubio; la responsable de Exposicións y coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación, Paloma Vela; la directora de Exposiciones de La Fábrica, Ana Berruguete; y el director del Área Editorial y Exposiciones de La Fábrica, César Martínez-Useros.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, se celebrará la primera visita guiada inaugural, dentro de un programa que continuará en abril, mayo y junio. Las plazas pueden reservarse de forma gratuita a través de la web Ataquilla.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de agosto, consolidando a Santiago como uno de los puntos de referencia cultural en Galicia durante los próximos meses.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O ranking analiza a reputación académica e a produción investigadora de case 6.300 universidades

A USC consolídase entre as mellores universidades do mundo en 22 materias
Redacción
A mostra pechará o 27 de marzo tras case dous meses aberta, permitindo ao público coñecer de preto fondos do Museo del Escritor relacionados con Jorge Luis Borges

Recta final para visitar a exposición ‘Reencontro con Borges’
Adriana Quesada
El ideal gallego

El Súper Weekend regresa a Área Central con descuentos extra y música en directo
Redacción
A presentación terá lugar mañá ás 19.00 horas na libraría Numax, coa presenza do autor e do editor Henrique Alvarellos

Presentan en Numax a obra final do proxecto memorialístico de Xosé María Álvarez Cáccamo
Adriana Quesada