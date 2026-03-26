Santiago acoge más de 60 obras de Chema Madoz en una exposición que recorre toda su trayectoria

Chema Madoz aterriza en Santiago con más de 60 fotografías en una gran exposición en Afundación Cedida

La Sede Afundación de Santiago de Compostela inaugura este jueves la exposición ‘Chema Madoz. A natureza das cousas’, una ambiciosa muestra que reúne más de 60 fotografías del reconocido artista, desde sus obras más célebres hasta sus creaciones más recientes.

Organizada en colaboración con La Fábrica y comisariada por Oliva María Rubio, la exposición propone un recorrido por más de cuatro décadas de trabajo, con piezas realizadas entre 1982 y 2025, en las que Madoz construye un universo visual propio a partir de objetos cotidianos y elementos naturales.

Un universo visual que transforma lo cotidiano

La obra de Chema Madoz se caracteriza por romper las reglas de la percepción y ofrecer nuevas lecturas de la realidad. En sus imágenes, elementos como hojas, ramas, nubes o piedras se combinan y transforman, generando asociaciones inesperadas que juegan con la imaginación del espectador.

La muestra permite acercarse a uno de los creadores más singulares de la fotografía contemporánea, cuya obra ha sido ampliamente reconocida por su capacidad para convertir lo cotidiano en algo extraordinario.

Inauguración y visitas guiadas gratuitas

La presentación oficial tendrá lugar este jueves 26 de marzo a las 11.00 horas en la Sede Afundación, con la participación de la comisaria Oliva María Rubio; la responsable de Exposicións y coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación, Paloma Vela; la directora de Exposiciones de La Fábrica, Ana Berruguete; y el director del Área Editorial y Exposiciones de La Fábrica, César Martínez-Useros.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, se celebrará la primera visita guiada inaugural, dentro de un programa que continuará en abril, mayo y junio. Las plazas pueden reservarse de forma gratuita a través de la web Ataquilla.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de agosto, consolidando a Santiago como uno de los puntos de referencia cultural en Galicia durante los próximos meses.