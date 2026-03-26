Santiago acoge el Demo Day de Provincia Emprendedora: balance de un año con más de 800 participantes

Presentación institucional del programa Provincia Emprendedora en Santiago Cedida

La Diputación de A Coruña y la Cámara de Comercio de Santiago presentarán el próximo 27 de abril el balance anual del programa Provincia Emprendedora en un Demo Day que servirá para mostrar los resultados alcanzados durante su primer año de funcionamiento.

El evento pondrá en valor una iniciativa orientada a impulsar el emprendimiento como vía para la creación de empleo y el desarrollo socioeconómico en la provincia, en un contexto en el que la generación de nuevas empresas se consolida como uno de los ejes estratégicos del territorio.

Más de 800 participantes y 50 sesiones en un año

Desde su puesta en marcha en mayo de 2025, el programa ha desarrollado un intenso trabajo de asesoramiento y acompañamiento a personas emprendedoras, además de acciones dirigidas al ámbito educativo para fomentar el espíritu emprendedor.

En total, se han llevado a cabo 50 sesiones con más de 800 participantes, una cifra que refleja el alcance de una iniciativa que busca no solo apoyar nuevos proyectos, sino también sensibilizar sobre la cultura emprendedora desde edades tempranas.

El Demo Day contará con la participación de la diputada provincial de Industria y Empleo, Rosana García, junto a representantes del ecosistema empresarial. Durante el acto se presentarán los principales resultados del programa y se dará visibilidad a seis proyectos emprendedores impulsados por participantes de esta iniciativa.

Estas propuestas competirán ante un jurado que concederá dos premios económicos de 2.000 euros a las mejor valoradas. Además, también se reconocerán otros dos proyectos ya consolidados en el mercado, seleccionados por una comisión técnica de la Cámara de Comercio de Santiago.

Para su evaluación se tendrán en cuenta aspectos como el grado de madurez técnica, el nivel de innovación o su adaptación a las necesidades del público objetivo, entre otros criterios.

Una red de apoyo al emprendimiento en la provincia

Este programa se enmarca en la colaboración entre la Diputación de A Coruña y la Cámara de Comercio de Santiago, que también impulsan iniciativas como el Coworking Dixital Ccompostela, integrado en la Red Provincial de Coworking.

Esta red, única en Galicia, cuenta actualmente con 11 espacios entre coworkings, viveros de empresa y centros colaborativos, consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo del tejido empresarial en la provincia.