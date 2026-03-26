Santiago de Compostela

Recta final para visitar a exposición ‘Reencontro con Borges’

Organizada polo 50 aniversario da Facultade de Filoloxía, ofrece primeiras edicións, gravacións e obxectos persoais do escritor arxentino

Adriana Quesada
Adriana Quesada
26/03/2026 08:33
A mostra pechará o 27 de marzo tras case dous meses aberta, permitindo ao público coñecer de preto fondos do Museo del Escritor relacionados con Jorge Luis Borges
A mostra pechará o 27 de marzo tras case dous meses aberta, permitindo ao público coñecer de preto fondos do Museo del Escritor relacionados con Jorge Luis Borges
Europa Press-Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Son os últimos días para visitar a exposición ‘Reencontro con Borges. Corenta anos sen/con Jorge Luis Borges’, que está dispoñible na Facultade de Filoloxía ata o venres de esta semana. A mostra é parte das actividades programadas polo 50 aniversario desta facultade e está comisariada por Claudio Pérez Míguez.

A mostra ofrece un percorrido único pola vida e obra do escritor arxentino, reunindo materiais que abranguen desde primeiras edicións dos seus libros, incluíndo aqueles realizados en colaboración, ata gravacións e filmacións de conferencias.

Ademais, os visitantes poden contemplar carteis de cinema, debuxos, pinturas orixinais e diversos obxectos persoais que ilustran o traballo e a personalidade de Borges. Todas estas pezas forman parte dos fondos do Museo del Escritor, que custodia e preserva materiais de gran valor documental e cultural.

A exposición pretende ser non só unha homenaxe a Borges, senón tamén un espazo de reflexión sobre a súa influencia na literatura contemporánea, a súa capacidade de mesturar realidade e ficción e o seu papel como referente universal na cultura literaria. A súa clausura achega aos visitantes a última oportunidade de coñecer de cerca estas pezas e de mergullarse no universo creativo dun dos autores máis significativos do século XX.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

A mostra pechará o 27 de marzo tras case dous meses aberta, permitindo ao público coñecer de preto fondos do Museo del Escritor relacionados con Jorge Luis Borges

Recta final para visitar a exposición ‘Reencontro con Borges’
Adriana Quesada
