Recta final para visitar a exposición ‘Reencontro con Borges’
Organizada polo 50 aniversario da Facultade de Filoloxía, ofrece primeiras edicións, gravacións e obxectos persoais do escritor arxentino
Son os últimos días para visitar a exposición ‘Reencontro con Borges. Corenta anos sen/con Jorge Luis Borges’, que está dispoñible na Facultade de Filoloxía ata o venres de esta semana. A mostra é parte das actividades programadas polo 50 aniversario desta facultade e está comisariada por Claudio Pérez Míguez.
A mostra ofrece un percorrido único pola vida e obra do escritor arxentino, reunindo materiais que abranguen desde primeiras edicións dos seus libros, incluíndo aqueles realizados en colaboración, ata gravacións e filmacións de conferencias.
Ademais, os visitantes poden contemplar carteis de cinema, debuxos, pinturas orixinais e diversos obxectos persoais que ilustran o traballo e a personalidade de Borges. Todas estas pezas forman parte dos fondos do Museo del Escritor, que custodia e preserva materiais de gran valor documental e cultural.
A exposición pretende ser non só unha homenaxe a Borges, senón tamén un espazo de reflexión sobre a súa influencia na literatura contemporánea, a súa capacidade de mesturar realidade e ficción e o seu papel como referente universal na cultura literaria. A súa clausura achega aos visitantes a última oportunidade de coñecer de cerca estas pezas e de mergullarse no universo creativo dun dos autores máis significativos do século XX.