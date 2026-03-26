Presentan en Numax a obra final do proxecto memorialístico de Xosé María Álvarez Cáccamo
‘Árbore arriba. Memoria das orixes’ narra a historia familiar do autor a través de oito xeracións e fotografías dos seus devanceiros
A libraría Numax acolle hoxe ás 19.00 horas a presentación do libro 'Árbore arriba. Memoria das orixes' de Xosé María Álvarez Cáccamo, autor que estará acompañado polo editor Henrique Alvarellos. Esta obra completa e culmina o proxecto persoal do autor: a narración da súa memoria familiar.
Polo tronco principal da súa estirpe ascende o autor ata as pólas dos seus oito bisavós e bisavoas e, de xeración en xeración, vai tecendo o relato das singulares peripecias vitais dos devanceiros apelidados Cáccamo, Ambrosino, Frieben, Zimmmermann, Blázquez, Ballester, Álvarez e Limeses, a carón das fotografías que os identifican.
Xosé María Álvarez Cáccamo é autor dunha extensa e significativa obra poética, mais tamén de narrativa, literatura infantil e xuvenil ou ensaio. Dentro da súa traxectoria narrativa cómpre destacar o seu proxecto memorialístico, que iniciou en 2006 con 'Memoria de poeta', continuou en 2008 con 'Tempo do pai' e pon agora o ramo con esta 'Árbore arriba. Memoria das orixes'.