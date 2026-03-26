Santiago de Compostela

Presentan en Numax a obra final do proxecto memorialístico de Xosé María Álvarez Cáccamo

‘Árbore arriba. Memoria das orixes’ narra a historia familiar do autor a través de oito xeracións e fotografías dos seus devanceiros

Adriana Quesada
26/03/2026 07:33
A presentación terá lugar mañá ás 19.00 horas na libraría Numax, coa presenza do autor e do editor Henrique Alvarellos
A libraría Numax acolle hoxe ás 19.00 horas a presentación do libro 'Árbore arriba. Memoria das orixes' de Xosé María Álvarez Cáccamo, autor que estará acompañado polo editor Henrique Alvarellos. Esta obra completa e culmina o proxecto persoal do autor: a narración da súa memoria familiar. 

Polo tronco principal da súa estirpe ascende o autor ata as pólas dos seus oito bisavós e bisavoas e, de xeración en xeración, vai tecendo o relato das singulares peripecias vitais dos devanceiros apelidados Cáccamo, Ambrosino, Frieben, Zimmmermann, Blázquez, Ballester, Álvarez e Limeses, a carón das fotografías que os identifican.

Xosé María Álvarez Cáccamo é autor dunha extensa e significativa obra poética, mais tamén de narrativa, literatura infantil e xuvenil ou ensaio. Dentro da súa traxectoria narrativa cómpre destacar o seu proxecto memorialístico, que iniciou en 2006 con 'Memoria de poeta', continuou en 2008 con 'Tempo do pai' e pon agora o ramo con esta 'Árbore arriba. Memoria das orixes'.

Te puede interesar

O ranking analiza a reputación académica e a produción investigadora de case 6.300 universidades

A USC consolídase entre as mellores universidades do mundo en 22 materias
Redacción
A mostra pechará o 27 de marzo tras case dous meses aberta, permitindo ao público coñecer de preto fondos do Museo del Escritor relacionados con Jorge Luis Borges

Recta final para visitar a exposición ‘Reencontro con Borges’
Adriana Quesada
El ideal gallego

El Súper Weekend regresa a Área Central con descuentos extra y música en directo
Redacción
