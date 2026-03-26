Netflix busca actores en Santiago: casting abierto para la serie ‘Animal’ protagonizada por Luis Zahera

Luis Zahera protagoniza la serie ‘Animal’, que se rodará en Santiago y su entorno Archivo

Netflix prepara en Galicia el rodaje de la serie ‘Animal’, protagonizada por el actor gallego Luis Zahera, y ya ha abierto un casting para actores y actrices que quieran participar en la producción. La convocatoria, gestionada por Galicia Casting, busca perfiles a partir de 18 años para formar parte del proyecto.

El rodaje está previsto para comenzar a partir del mes de mayo en Santiago de Compostela y alrededores, lo que sitúa a la capital gallega como uno de los escenarios principales de esta nueva serie de la plataforma.

Cómo participar en el casting

Las personas interesadas en optar a alguno de los papeles deberán enviar su candidatura por correo electrónico. En concreto, se solicita el envío de currículum, fotografías y un vídeo de presentación.

La documentación debe remitirse a galiciacasting@gmail.com, indicando en el asunto la referencia “Actor/Actriz + Casting Clandestinodeactores.com”. Se trata de un trabajo remunerado, aunque no se han detallado las condiciones económicas.

Con este nuevo proyecto, la ciudad volverá a acoger un rodaje de gran formato, lo que podría suponer también una oportunidad para profesionales del sector y aspirantes a actores que buscan abrirse paso en la industria audiovisual.